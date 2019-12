Nahir golpeó a una interna y Yanina Lescano la defendió: La razón de la pelea

Colgada del teléfono

Nahir Galarza protagonizó un nuevo episodio en la Unidad Penal Nº6 de mujeres de Paraná, donde cumple su condena por haber asesinado a disparos a quien era su pareja, Fernando Pastorizzo. Según indicaron aFuentes del penal, señalaron a, no está para hacerla enojar".El conflicto se generó, una vez más, por el uso de teléfono que las internas poseen para hablar con sus familiares desde el penal. "Nahir se colgó del teléfono a las 21 yAnte el reclamo de Romero para que dejara el teléfono, "Nahir reaccionó y la golpeó en la boca, para después azotarla contra el suelo", explicaron y agregaron que ", la destroza porque es grandota. Después, nos enteramos que"Yo estuve hablando con Yanina Lescano y me dijo que ella se metió en el medio para que Romero no reaccionara, pero que Nahir le pegó primero. Todas las del pabellón tuvieron que ir a declarar yy agregó que "ahora, está en la habitación de aislamiento y se lleva todas sus cosas por miedo a que le roben.