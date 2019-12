Pidieron una pena condicional para el sereno que mató a un hombre

Sobre el hecho

Solicitaron tres años de prisión condicional para Aníbal Gabriel Martínez , de 54 años, por haber dado muerte a Julio Alberto Monzón , de 31, el pasado 5 de noviembre de 2018, supoEl hecho ocurrió en circunstancias en las que Martínez oficiaba de sereno en una obra en construcción, en zona de calle Tibiletti y Bordón. Tras lo ocurrido tomó intervención la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, y Martínez admitió haber disparado con un rifle de acción neumática, comúnmente conocido como aire comprimido. La fiscal de la causa, la Dra. Patricio Yedro, analizó en la audiencia de este miércoles que Martínez actuó asustado tras varios intentos de esta persona al predio y disparó temiendo ser atacado, lo que indicó, la habilita la morigerar la calificación del hecho.Fue por eso que, junto al reconocimiento de Martínez de ser el autor del disparo, la magistrada pidió en acuerdo con el defensor Franco Azziani Cánepa y la conformidad del hermano de la víctima, la pena de tres años de prisión condicional. Solicitud que pasó a ser evaluada por la jueza de Garantías, Alicia Zili, para su homologación.El sereno que mató a un sujeto con un aire comprimido en momentos que custodiaba una obra en construcción, había confirmado que tiene instrucción militar pero aseguró que "nunca" tuvo intensiones de matar a nadie."En el ´84 hice el Servicio Militar en el Escuadrón Ingenieros y desde ahí ya me quedaron las instrucciones", reveló.Y si bien sostuvo que "conociendo el lugar" era consciente del "peligro" al que se enfrentaba, "nunca" pensó que podría matar a alguien con un aire comprimido.Aseguraron que se trataría del primer homicidio en el país provocado por un arma de bajo calibre y de venta libre, al igual que sus municiones."Yo trabajaba como sereno por necesidad, porque si no aceptaba eso, me quedaba sin trabajo porque estaban reduciendo el personal", subrayó.El hombre se desempeñaba en la obra ubicada en la zona de calles Caputto y Tibiletti, en la zona Este de Paraná, de 19 a 7hs para custodiar 44 viviendas en construcción.