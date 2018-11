Es a gas y no estaba modificado el aire comprimido del sereno que mató a sujeto

Policiales Un hombre murió de un balazo y detuvieron al sereno de una obra en Paraná

Un nuevo homicidio se produjo este lunes a la madrugada en la capital entrerriana. En barrio 20 de Junio, un hombre fue ultimado de un balazo. Por el hecho detuvieron a un sereno que custodia el predio de viviendas, que aún están deshabitadas en la zona de Tibiletti y Bordón, en el este de Paraná.El fallecido es de apellido Monzón, de 31 años. Investigan las circunstancias en que se produjo el hecho para tratar de determinar si el custodio, de 53 años, intervino ante una situación delictiva.Se trata del segundo crimen en menos de 12 horas en Paraná, luego de que un preso con salidas socio laborales fuera ultimado en la víspera.Por su parte, el Comisario Ángel Iturria, Director de Criminalística y profesor de Uader, confirmó que el aire comprimido hallado en el lugar del hecho, aportado por el sereno, "no tenía modificaciones". Con lo cual, sería el primer hecho en el país donde se habría dado muerte a una persona con este tipo de arma."El aire comprimido puede venir con impulsión a aire, o también con CO2, lo que produce que el proyectil salga a una velocidad impresionante", indicó el funcionario a"Siempre dentro de este rubro, hay algunos que expulsan el proyectil a 330 metros por segundo, con lo cual, perfectamente se puede provocar la muerte o severas lesiones a una persona, con un disparo a 20 metros", remarcó el especialista.Iturria señaló que "este tipo de armas es de venta libre", y destacó que "como todo, ha evolucionado. Hoy, se puede conseguir en una armería, o incluso, hay farmacias que venden este tipo de elementos". Además, aclaró que los proyectiles que utilizan, también son de venta libre. "Producto del efecto letal que efectivamente tienen, este es un punto que debería cambiarse en la ley", sostuvo.Iturria develó que "con el paso de los años, también cambió la forma de los proyectiles. Ya no llevan más el típico balín, estilo pollerita como le decíamos nosotros. Hoy, hay algunos que tienen un proyectil más grande, con características muy parecidas a la de un calibre 22 largo", destacó el funcionario policial, aunque no dio las especificaciones sobre la diferencia entre un plomo de calibre 22 y otro de calibre 5.5, como el que utilizan el tipo de aire comprimido a gas al que se hacía referencia.