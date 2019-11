Acribillado a balazos: "Habría habido venganza por un crimen de hace 15 años"

Policiales Acribillaron a balazos a un hombre en la zona oeste de Concordia

"Todo indica que sería un ajuste de cuentas"

"Su hijo vio tirado en el suelo, muerto, a su papá"

López recibió los disparos a quemarropa: un balazo en la cabeza, dos impactos en el tórax y otros dos en sus piernas. En total presentaba cinco heridas de arma de fuego.El arma empleada fue una pistola automática calibre 380, de menor porte que una 9 mm, pero igualmente muy peligrosa.Las versiones más firmes indican que el móvil del homicidio fue una venganza por la participación de López en un crimen ocurrido hace 15 años en Concordia, destaca. Los familiares aseguran que no tenía enemigos.El sangriento hecho ocurrido en la noche del jueves, alrededor de las 22, en calles República Argentina y Cortada 57, de Concordia, donde personal policial se encontró con un hombre gravemente herido de bala, identificado como Cristian Juan López, de 37 años, malherido y tirado en la calle."Esto ocurrió anoche (por la noche del jueves) pasadas las 21 hs -dijo la fiscal Rivoira- a esa hora la policía nos dio aviso de lo ocurrido, estamos desde la fiscalía tratando de determinar qué es lo que pasó, se está investigando el hecho, porque en principio se dijo que se había encontrado a una persona fallecida en la calle pero igualmente fue trasladada al hospital donde luego se constató el deceso, y tenía varios disparos de arma de fuego en su cuerpo".Del mismo modo la fiscal Rivoira, de turno en ese momento, mencionó que "se está tratando de establecer cuales habrían sido las causas del sangriento hecho, no se descarta ninguna hipótesis, pero en principio todo indicaría que sería un ajuste de cuentas, pero todavía es prematuro asegurar algo porque se está investigando".Cristian Juan López, habría purgado una pena por homicidio en la Unidad Penal N° 3 de esa ciudad, la fuente mencionó aque si bien ya hacía algún tiempo que López estaba en libertad, habría sido visto en la calle por familiares del hombre que López habría asesinado, y hasta confiaron que el homicida de López, sería el primo del hombre que había asesinado. Si bien todo es materia de investigación, las autoridades tendrían orientada la pesquisa para ese lado."Supuestamente Cristian fue a comprar algo en bicicleta, porque andaba en bicicleta para todos lados y cuando venía para la casa lo balearon a sangre fría, y cuando le avisaron a mi sobrina que a Cristian le habían pegado unos tiros, ella fue al lugar y se encontró con su marido muerto tirado en el suelo, incluso su hijo lo vio así a su papá", relató María José González, familiar del fallecido.Asimismo, comentó que "nosotros creemos que él no tenía enemigos, pero hoy en día no sabes cuál es un amigo y cuál es tu enemigo", reflexionó la mujer "mi sobrino no andaba armado, andaba en su bicicleta porque ni siquiera una moto tenía a pesar de que Cristian trabajaba en una mueblería".