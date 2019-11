Hija de narco pide ayuda:"¿Esperan que mamá aparezca muerta para tomar medidas?"

Policiales Julio Godoy cumplió la pena por narcotráfico y lo arrestaron tras nueva denuncia

Julio Godoy, un conocido capo narco de Paraná, después de haber cumplido con su condena, se encuentra nuevamente en la capital entrerriana. Y fueron su hija y ex esposa quienes lo denunciaron por una serie de hechos que fueron enmarcados en delitos de violencia de género, por lo que quedó arrestado pero con tobillera electrónica.que "el viernes le dieron la libertad. Él fue narcotraficante, cumplió sus condenas, después de 20 años apareció, empezó con amenazas continuas de muerte a mí, a mi mamá. En la segunda audiencia amenazó a la Dra. Fernanda Vázquez, que es quien nos defiende a nosotros. Ahora se determinó su libertad porque un familiar de él le dio el domicilio, aduciendo que el lunes iba a estar viviendo en calle 25 de Junio"."Está libre pero con una tobillera a pedido nuestro. Estamos hablando de una persona muy peligrosa. Nosotros presentamos una denuncia por violencia de género. Yo más adelante haré otra denuncia porque fui abusada por él cuando era niña", comentó.Indicó que "a dos días de haber salido a nosotras nos entregaron una pulsera electrónica para dar aviso ante cualquier situación, porque el botón antipánico es medio complicado porque una persona como él llega y directamente la mata a mi mamá"."Este lunes él cumplió la restricción de 500 metros y se acercó a nosotras, estaba llegando a la casa de mi mamá. El 911 no actuó como corresponde porque solo le advirtieron, él continuó y resulta que ahora nosotras tenemos que ver el recorrido que vamos a hacer, que no interfiera donde está él. Tengo una relación comercial y tengo que ir a calle Laprida. ¿Qué hago cuando esté en calle 25 de Junio? ¿Cómo hago para cambiar el recorrido? ¿Tiro las cosas que llevo al negocio? No puedo cambiar el recorrido", aseguró.Consideró que "ese hombre tiene que estar preso. Pasaron dos días y quiso llegar al domicilio de mi mamá, burlándose de la tobillera que tenía. La Dra. Vázquez ya pidió el informe al 911, espero que la fiscal y la jueza Zilli tome las medidas necesarias. Él es un monstruo, un psicópata, está dispuesto a todo. Quiere lastimar a mi mamá. Dijo que nos iba a enterrar en vida a las dos"."Quiere estar en la casa de mi mamá porque quiere vender droga ahí, porque está cerca de otras personas. Necesito que la Justicia vuelva a meter a esta persona en el penal porque es un peligro. Mi mamá me llamó llorando porque el 911 le dijo que tenía que cambiar el recorrido. No entiendo qué tenemos que hacer o si van a esperar a que mi mamá aparezca muerta para tomar una decisión", finalizó.