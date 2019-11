Julio Godoy cumplió la pena por narcotráfico y lo arrestaron tras nueva denuncia

A la cárcel

Julio Godoy, un conocido capo narco de Paraná, después de haber cumplido con su condena, se encuentra nuevamente en la capital entrerriana. Y fueron su hija y ex esposa quienes lo denunciaron por una serie de hechos que fueron enmarcados en delitos de violencia de género.Es que su hija, Laura Godoy, denunció, en un programa de televisión, el abuso que sufrió por parte de su propio padre cuando era menor y la constante violencia de género que ejerció contra su madre. En la oportunidad, también reveló el funcionamiento de la banda narco que lideró su padre y la vinculación con el crimen de la funcionaria judicial Dalma Otero, publicó"Decile a mi hija que es una mentirosa", remarcó Godoy ael programa que se emite por. Sus declaraciones fueron tras la audiencia judicial en la que se dictaminó que cumpla prisión preventiva por el término de 30 días en la Unidad Penal Nº1 de Paraná.La hija del reconocido capo narco había asegurado que su padre "quiere vivir en la casa de mi madre, porque enfrente está lo de Sterz", sobre calle Barbagelata, para "seguir vendiendo droga".A lo cual Godoy retrucó en: "¿100 va a durar eso? Mi hija está equivocada".Su hija dijo, además, que su padre "empezó a decir que no iba a parar hasta dejarme a mí y a mi madre enterradas en la tumba. Él no va a parar. Fue tres veces a violentarla a mi mamá. A mi mamá le pusieron un botón antipánico y una vez lo activó y lo alcanzaron a detener".Al respecto, la fiscal aclaró aque las acusaciones por las que Godoy fue sentado nuevamente en el banquillo de los acusados, "fueron hechos denunciados con anterioridad y que venían siendo investigados por la Fiscalía, en el marco de un conflicto familiar"."Quiero que sepan que ese hombre es un psicópata; que tiene cargada muertes; que abusó de mí. Yo ya estoy muerta como mujer, pero tengo a una personita a quien cuidar. Y quiero que los pocos años que le quedan a mi mamá, se merece vivir feliz", había manifestado Laura Godoy durante una entrevista televisiva."El delito de abuso sexual es un delito de la instancia privada, por lo cual, la querella evaluaba la posibilidad de formalizar (la denuncia) porque es la víctima la que tiene hacerlo, una persona mayor de edad que está asesorada por su abogada", explicó la fiscal."Fue una nota periodística y no hay concreción del momento en el que fue ni demás. Será una cuestión a valorarse al momento de radicarse formalmente la denuncia que está siendo analizada por la querellante con Laura Godoy", destacó la fiscal."Son varios hechos que se le imputan y dos de ellos ocurrieron en mismo día, el de haber concurrido a la casa de su ex pareja, teniendo la prohibición de hacerlo, lo cual quedó evidenciado a través de los registros de las cámaras de seguridad que había puesto la mujer en su domicilio. La mujer activó en botón antipánico y fue aprehendido por personal policial a 20 metros de la vivienda", detalló la fiscal."Dentro de la racionalidad de las medidas con las que la Fiscalía cuenta a los fines de asegurar el proceso se vio la posibilidad para que Godoy vaya a Buenos Aires a la casa de una hermana pero nos anoticiamos que eso no era factible por situaciones personales, y si él no tiene otro domicilio dónde ir, la Fiscalía no tiene otra opción que requerir la prisión preventiva por el término de 30 días a cumplir en la Unidad Penal Nº1 de esta ciudad".Gogoy había sido condenado a 12 años de prisión tras encontrársele, en plena Ruta 12, un cargamento de 36 kilogramos de marihuana que traía a la capital entrerriana desde Misiones -secundando a un remisero- y el Tribunal de Casación le redujo la pena a ocho años por "buena conducta". Con la condena cumplida, el hombre se encuentra en Paraná.