Una joven entrerriana denunció que fue violada por cinco estudiantes

La Justicia entrerriana busca avanzar en la investigación de un presunto caso de violación de la que habría sido víctima una joven de 22 años en la ciudad de Villaguay. Por el hecho, hay acusados cinco muchachos, los cuales son oriundos de Santa Fe y estudiantes de Kinesiología, supo Elonce.



"El relato de la víctima es verosímil pero no hay otra prueba que lo respalde", confirmó a Elonce el fiscal Mauro Quirolo.



Según pudo saber este medio, la denunciante fue atendida en el hospital Santa Rosa de la mencionada localidad y continúa con asistencia del área de Salud Mental de ese nosocomio. Ella radicó la denuncia el pasado sábado en la Comisaría de Minoridad y la Mujer.



Tras ello, el fiscal Mauro Quirolo, pidió la detención de los supuestos involucrados. Los mismos permanecieron alojados en la Jefatura Departamental de Villaguay hasta que les tomaron declaración, luego de lo cual recobraron la libertad.



A los jóvenes se les imputó el presunto delito de "abuso sexual con acceso carnal". No obstante, desde la Justicia les impusieron medidas coercitivas por el plazo de 90 días, mientras se sustancia la investigación.



"Los jóvenes, que ya fueron imputados, permanecen en Santa Fe bajo una serie de restricciones, el no salir de casa, presentarse periódicamente en la comisaría y no acercarse a la víctima", detalló Quirolo.



En ese marco, el fiscal confirmó que ordenó el secuestro de prendas de vestir y la extracción de muestras de sangre y orina sobre los involucrados con el objetivo de producir prueba "para respaldar los dichos de la víctima". "Un caso complejo" "Es un caso complejo", reconoció el fiscal, quien ya tomó declaración a los involucrados en el hecho que se investiga. De acuerdo a lo que adelantó a Elonce, los acusados "negaron el hecho" que se les imputó.



"La situación respecto de cómo ocurrieron los hechos, es confusa, y sobre el cuerpo de la víctima no hay signos de violencia", aclaró el fiscal, quien se mantiene a la espera de los resultados de las pruebas ordenadas.





Según supo Elonce, la mujer expuso que fue sometida contra su voluntad por este grupo en un departamento. Una vez que ella expuso su situación ante la Justicia, el domicilio fue allanado y se incautó ropa junto a otros elementos que pudieran resultar relevantes para la causa, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes.



Los supuestos involucrados negaron la acusación y allegados a los mismos aseveraron que "terminaron presos injustamente, pagando por algo que no hicieron", al tiempo que destacaron que "se perdieron su recepción que tanto esfuerzo les llevó lograr". "Cinco familias que debían festejar terminaron pasando cosas horribles, pagando algo que no les tocaba pagar", por lo que reclamaron "que se haga justicia por estas personas". (Elonce)