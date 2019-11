Identificaron a mujer asesinada de 21 puñaladas y arrojada envuelta en sábanas

Policiales Autopsia reveló que mujer arrojada envuelta en sábanas murió desangrada

La mujer encontrada muerta en la vía pública de la localidad bonaerense de Isidro Casanvoa, la cual pudo ser identificada en las últimas horas, recibió un total de 21 puñaladas, según concluyó la autopsia que se realizó en el cuerpo.Magdalena Peralta, tenía 36 años y era madre de cuatro hijos, mientras que su cuerpo presentaba heridas cortantes en el hombro, el cuello y un antebrazo, entre otras zonas.En la autopsia realizada en el cuerpo encontrado este martes por la mañana, también se determinó que la muerte de la mujer se había producido entre 12 y 24 horas antes del hallazgo, por lo que se infería que el brutal crimen se produjo en horas de la tarde del lunes.Un tatuaje de importante tamaño y la denuncia de su desaparición por parte de su ex pareja y padre de dos de sus hijos, fueron fundamentales para la identificación de Peralta.El hombre dijo en una sede policial que le pareció reconocer a su ex pareja en el cuerpo que mostraban los medios.También admitió que no se llevaba bien con la mujer y que había discutido con ella la última vez que la había visto, el domingo pasado.El cadáver de la víctima fue hallado en las primeras horas de este martes en la intersección de las calles Tornquist y José Hernández, a pocas cuadras de su domicilio, en el barrio San Pedro, de Isidro Casanova.Un vecino llamado Juan alertó alrededor de las 6:00 de este martes sobre la presencia en plena calzada del cuerpo envuelto en una frazada y en una sábana roja, al que sólo se le podían verse los pies.El cadáver se encontraba semidesnudo, sin ropas de la cintura hacia abajo, con signos de haber recibido heridas cortantes y tenía atada una bolsa que le cubría la cabeza.Las cámaras de seguridad de la zona detectaron movimientos extraños de un auto de modelo antiguo, aparentemente un Fiat Duna, que podrían estar relacionados con el crimen.