Hallan muerta a mujer en un motel: Quien la acompañaba escapó por la ventana

Gisella Fasanella tenía signos de haber sido asfixiada. Su cuerpo fue encontrado por personal de limpieza el hotel alojamiento Ruta 8, de Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires. La joven de 27 años no había ingresado sola: creen que el hombre que la acompañaba la mató y escapó por la ventana.La pareja había llegado caminando cerca de las diez de la noche del martes. A la mañana siguiente pidieron el desayuno y, a las 13.30, el hombre solicitó quedarse media hora más. Para pagar, entregó la tarjeta de débito de la chica.Los empleados comenzaron a preocuparse cuando, pasadas las tres de la tarde, el turno había finalizado y los clientes no respondían los llamados para que se retiraran.El conserje envío al personal de limpieza que se encontró con la puerta cerrada por dentro y a Fasanella tendida muerta en la cama. Según trascendió, estaba tapada con una sábana. Fuentes policiales indicaron que la joven estaba apoyada de costado y tenía marcas de ahorcamiento en el cuello.En el cuarto había botellas de alcohol, un mazo de cartas y los dos café con leche y medialunas sin tocar. La ventana estaba abierta. Desde allí, creen que el hombre pasó por un estrecho pasillo metálico de un cartel de publicitario que cubre el frente del hotel, accedió al techo del edificio y se fugó.El presunto homicida escapó de la escena con prisa: encontraron una de sus zapatillas y otras prendas en la suite. Ahora lo buscan en las cámaras de seguridad.Los detectives que trabajan en el caso creen que pueden estar frente a un crimen cometido en el marco de un juego sexual pero no descartan el femicidio.