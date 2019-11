Otra estafa telefónica: Una abuela entregó sus ahorros en pesos y dólares

Una abuela de 90 años fue estafada por desconocidos que se hicieron pasar por su nieta, y la instaron a que les entregue sus ahorros: unos 3.500 dólares y una importante suma de pesos argentinos cuya cantidad no pudo precisar.



Ocurrió este viernes en la localidad de Victoria; fue su nieta, quien desde la provincia de Buenos Aires, alertó a la Policía entrerriana sobre la estafa telefónica de la que había sido víctima su abuela.



Según informaron fuentes policiales, en horas de la siesta, entre las 14 y las 16, una mujer llamó a la anciana y al simular ser su nieta, le manifestó que "no la estaba pasando nada bien y que necesitaba dinero urgente", y que de ser factible pasaría un contador de confianza por su casa a retirarlo.



Ante ello, la abuela sacó sus ahorros, unos 3.500 dólares y una importante suma de pesos argentinos cuya cantidad no pudo precisar, los colocó en una bolsa de nylon, para luego entregárselos a una persona que pasó por su casa y, sin mediar palabras, se la entregó por la ventana.



De acuerdo a lo comunicado por la fuerza, ante este hecho, personal de la División Investigaciones se encuentra recolectando las cámaras de seguridad de la zona para lograr dar con el hombre que recogió el dinero. En el hecho interviene la Fiscalía en turno de Victoria.



Se recuerda, además, que no se debe brindar ningún tipo de datos personales por teléfono.