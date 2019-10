Fiscalía archivará la causa de los restos óseos encontrados en Gualeguaychú

Policiales No se pudo extraer perfil genético de restos óseos encontrados en Gualeguaychú

Martín Scattini, el fiscal que investigaba el hallazgo de los restos óseos encontrados en diciembre pasado en un baldío lindero al galpón de la empresa Nuevo Expreso, confirmó que la causa "pasará a archivo".El pasado 5 de septiembre, el laboratorio forense del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) había confirmado que no logró extraer el perfil genético de las piezas que la Fiscalía envió a analizar.Cabe recordar que el 11 de diciembre de 2018, fueron hallados unos pocos restos óseos en un baldío lindero con el predio de la empresa Nuevo Expreso. Un albañil había revelado la existencia de los huesos a un periodista local, quien radicó la denuncia ante la Fiscalía de turno. El albañil también le comentó al periodista que los mismos podían tener relación con la desaparición de la niña Blanca Susana Sola, ocurrida el 17 de marzo de 1990.A partir de allí, y dada la cercanía con la vivienda familiar de los Sola, el hallazgo cobró relevancia mediática, aunque no forma parte concreta de la causa que investiga la desaparición de la adolescente, reabierta por el juez de Garantías, Dr. Ignacio Telenta, en marzo de este año, en el marco del 29 aniversario de la desaparición de Blanca Susana.En aquel momento, luego de la denuncia de la existencia de los restos, el fiscal de turno ordenó la excavación en un terreno municipal ubicado al lado de los galpones de la empresa Nuevo Expreso, entre Avenida Primera Junta al 750 y calle De los pájaros al 800. Allí se encontraron una vértebra y unos cuantos huesos quebrados que se enviaron a cotejar al Cuerpo Forense del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.El informe que contenía los resultados del Laboratorio, fue remitido a Fiscalía varios días después del adelanto telefónico con el que Scatinni confirmó los resultados negativos. Luego de darle intervención al médico forense de la jurisdicción, para evaluar otras posibilidades en cuanto a las muestras, el fiscal confirmó que la causa pasará a archivo salvo que el juez Telenta disponga alguna otra medida vinculada la reconstrucción de la investigación de la desaparición de Blanca Susana Sola."Con estos elementos la denuncia pasará a archivo seguramente, resta conocer si en relación a la otra causa se dispondrá algo", sostuvo el fiscal con los resultados en la mano. El deterioro de las piezas y el tiempo transcurrido pudieron "haber provocado la fragmentación del ADN lo que conlleva a la imposibilidad de amplificar los sitios de interés", indica el informe.Esto no resuelve la incógnita respecto a si el origen de los huesos es animal o humano, solo da cuenta que "no hubo resultados positivos ante los protocolos empleados en el laboratorio". Lo que ocurre de aquí en adelante, es que las piezas no seguirán siendo investigadas.En concreto: los restos que aparecieron aquel mediodía caluroso reflotando el nombre de la mucha desaparecida en 1990, terminan aquí el recorrido en la Justicia. Al menos según la disposición de la Fiscalía en el marco de la denuncia radicada por el periodista Fabián Magnotta. La posibilidad de una ampliación de la excavación en el lugar permanece de esta manera trunca, mientras que Telenta dispone nuevas testimoniales en el marco de la causa que investiga la desaparición de Blanca Susana. (Reporte 2820)