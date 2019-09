No se pudo extraer perfil genético de restos óseos encontrados en Gualeguaychú

El laboratorio forense del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) no logró extraer el perfil genético de los restos óseos encontrados en diciembre pasado en la ciudad de Gualeguaychú y que se relacionaron con la desaparición de Blanca Susana Sola, de 14 años, ocurrido en 1990.El fiscal a cargo de la investigación del hallazgo, Dr. Martín Scattini, confirmó este mediodía que "no se pudo extraer el perfil genético de la muestra remitida. Se trabajó con diferentes procedimientos yCabe recordar que el 11 de diciembre de 2018, fueron hallados unos pocos restos óseos en un baldío lindero con el predio de la empresa Nuevo Expreso. Un albañil había revelado la existencia de los huesos a un periodista local, quien radicó la denuncia ante la Fiscalía de turno. El albañil también comentó que los mismos podían tener relación con la desaparición de la niña Sola, ocurrida el 17 de marzo de 1990.A partir de allí, y dada la cercanía con la vivienda familiar de los Sola, el hallazgo cobró relevancia mediática, aunque no forma parte concreta de la causa que investiga la desaparición de la adolescente, reabierta por el juez de Garantías, Dr. Ignacio Telenta, en marzo de este año, en el marco del 29 aniversario de la desaparición de Blanca Susana.En aquel momento, luego de la denuncia de la existencia de los restos, el fiscal de turno ordenó la excavación en un terreno municipal ubicado al lado de los galpones de la empresa Nuevo Expreso, entre Avenida Primera Junta al 750 y calle De los pájaros al 800. Allí se encontraron una vértebra y unos cuantos huesos quebrados que se enviaron a cotejar al Cuerpo Forense del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.Cuatro meses después, llegó el resultado del análisis morfológico de los restos óseos: "El informe establece que las piezas presentan similitudes, tanto para origen humano como animal. Así que se va a remitir a otro lugar para su estudio", reveló en aquel momento el fiscal.Luego sumó: "Si bien no podemos confirmar formalmente esta información, lo que me han dicho es que hay mayores probabilidades de que el origen de los restos sea animal, por las características específicas de las piezas. Pero aún no hay una confirmación certera respecto a esto. Para esto requerimos la prueba de ADN"."Los pedidos formales de ADN se dan en el marco de un protocolo específico para poder enviarlo al Laboratorio de Genética Forense en Paraná, interviene el médico forense de cada juridicción para establecer que se envía y de qué manera se remite la muestra. Esto fue lo que se solicitó para profundizar el estudio de las muestras y ver si es posible obtener un perfil genético de las mismas", explicó oportunamente el fiscal.Esta prueba fue la que arrojó resultado negativo "dada la degradación de la muestra". Esto no resuelve la incógnita respecto a si el origen de los huesos es animal o humano, solo da cuenta que "no hubo resultados positivos ante los protocolos empleados en el laboratorio".En relación a las novedades de este mediodía, Scattini adelantó que "el informe redactado nos será enviado en los próximos días. Allí comenzaremos a evaluar, junto al médico forense de la jurisdicción, cuáles son las alternativas posibles para seguir investigando las muestras que tenemos. Esto puede implicar ver con qué laboratorio puede tener convenio la Procuración, teniendo en cuenta que se puedan emplear nuevas técnicas que hasta el momento no se hayan utilizado, etc".Por último, el fiscal adelantó que "notificará a Telenta sobre las últimas novedades", ya que si bien la investigación no integra formalmente el expediente de la causa reabierta por la desaparición de Blanca Susana Sola, el hallazgo de los mencionados restos óseos ha sido referencia en la investigación del juez que, 29 años después de la última vez que se supo algo de la chica del barrio San Isidro, intenta dar con su paradero. (Reporte 2820)