Asesinada en su fiesta de cumpleaños: Siegfried podría ser condenado a perpetua

El juez Alejandro Cánepa, Vocal del Tribunal de Juicios, consideró que Facundo José Siegfried debe ser juzgado por el delito de, y enfrentar- sea en un juicio oral o abreviado- una pena perpetua.El magistrado resolvió hoyy elevar la causa para que se dé lugar el juicio.En sus fundamentos Cánepa sostiene que analizadas las evidencias presentadas y acordadas por las partes como prueba para el proceso no hacer lugar al acuerdo en la medida que encuentra una discrepancia insalvable en el encuadre jurídico propuesto por las partes (homicidio simple), y su motivación; debido a que a su entender debió propugnarse cuál es la deEl magistrado sostiene que una relación de pareja anterior al hecho supone que la interrelación de sus integrantes exista, o haya existido,, circunstancias tales como los sitios frecuentados, el lugar de trabajo, los hábitos y costumbres, entre otros aspectos."En definitiva ese conocimiento de la persona con quien se tiene o tuvo una relación de pareja, basado justamente en la confianza que el vínculo de intimidad e interrelaciónEn sus fundamentos Cánepa hace mención a la jurisprudencia provincial reciente donde brinda pautas, en la búsqueda de dicho vínculo en el caso Nahir Galarza s/homicidio doblemente agravado. Afirma que con la evidencia recolectada las partes acusadoras pueden sobradamente acreditar yCánepa sostiene que existen once testigos que de manera directa o indirecta pueden acreditar la relación en cuestión por lo que es indudable que la unión trascendía la esfera íntima al ser demostrado que era conocida por tercero incluso ajenos a los entornos familiares e íntimos de los involucrados.Entre otros argumentos para rechazar el acuerdo de juicio abreviado Cánepa afirma que el mismo contiene una motivación que no se condice con la prueba recolectada en la investigación, en lo que hace a su calificación legal, aspecto "que me permite como juzgador rechazarlo y remitirlo