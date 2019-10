Empleada de escuela de Paraná denunció por acoso sexual a su compañero de tareas

Una empleada administrativa de una escuela para adultos de Paraná denunció por acoso sexual a su compañero de tareas. Según sostuvo, el hombre apoyó su miembro viril sobre su cuerpo cuando ambos se encontraban en el lugar de trabajo.



"Trabajo con él hace 15 años y hemos compartido momentos lindos y malos, pero esa actitud que tuvo él, de apoyarme todas sus partes íntimas sobre mi cuerpo de prepo, no me lo esperaba", aseguró la mujer a Códigos el programa que se emite por Elonce TV.



"En el trabajo siempre se hacen bromas, pero el extremo de venírseme encima y apoyarme todo su miembro, no fue nada grato", sentenció, al tiempo que se defendió: "Yo no lo provoqué".



"Cuando me di vuelta y le pregunté qué estaba haciendo, me dijo `no me vas a denunciar´", rememoró la víctima.



Según su denuncia, el hecho ocurrió el miércoles pasado en horario laboral, en la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos Nº 32 "Vicecomodoro Falconier" que funciona en el ex Ferrocarril de la ciudad.



"Estuve esperando una disculpa, y el tiempo de espera fue para que tuviera la oportunidad de arrepentirse y pedirme disculpas pero él se comportó como si no hubiera pasado nada", sostuvo la mujer, quien comentó que los hechos padecidos le desencadenaron un estado de nerviosismo.



"Las personas que tienen estas conductas, para otros son excelentes e intachables y hasta cuestionan a la propia, porque nunca se apunta al victimario", reafirmó.



Finalmente, destacó que quien la acompañó a radicar la denuncia en Tribunales de Paraná, "también pasó por lo mismo, cuando fue alumna de la escuela". (Elonce)