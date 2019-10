Los abogados de Celis marcaron "contradicciones" en declaraciones de policías

Las "contradicciones" que marcan los defensores

Sobre los supuestos vínculos políticos

Se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Paraná, la causa por narcotráfico que involucra al intendente Sergio Varisco, y otras 33 personas, entre ellas el narcotraficante Daniel "Tavi" Celis, el concejal Pablo Hernández y la ex funcionaria municipal Griselda Bordeira.En ese marco, los defensores del supuesto líder de la organización narco, José Velázquez y Leopoldo Cappa, brindaron precisiones de las causas que involucran a Celis. Lo hicieron enel programa que se emite porLos abogados, en relación a la investigación inició a mediados de 2015 a partir de una denuncia anónima en Policía Federal, aseguran que su defendido "no tiene ninguna vinculación" con la causa conocida como "narcoavioneta", y respecto de la segunda, prefirieron no anticiparse a develar su estrategia defensiva. Sólo marcaron que "él se hará cargo de sus errores"."No hay elementos que los sindiquen a Daniel Tavi Celis como el jefe o coordinador de la banda, lo que según nuestra hipótesis, termina siendo una suerte de ucronía, es decir, una construcción de posibles hechos que podrían haber ocurrido pero que en la realidad nunca ocurrieron", manifestó Velázquez, al tiempo que aseguró que esa conjetura se sustenta con los testimonios que se producirán en esta primera etapa del debate oral.A lo que Cappa, amplió: "Ninguno de los policías pudo sindicar a nuestro defendido en las supuestas pistas que ellos observaron e investigaron. Se les preguntó concretamente a cada uno si lo vieron a Celis en esas pistas de María Grande o Villa Urquiza (...) al sargento Frías dijo que estuvo hasta cinco días sin poder salir de un campo, en un trabajo de dos meses, y no pudo identificar que Celis haya estado ahí".Fue en ese sentido que Velázquez, remarcó: "La producción de prueba no se centralizará en las escuchas telefónicas, sino solo aquellas que tengan sustento en la tarea de campo, porque si no hablamos de interpretaciones".Por lo que para los abogados, "Celis no tiene ninguna vinculación respecto de la primera causa", y respecto de la segunda, acotaron: "Él se hará responsable de sus errores y aclarará muchísimas situaciones desde la verdad"."No le va a escapar el bulto, como se dice vulgarmente. Él aceptará algún tipo de responsabilidad por alguno de los hechos que sucedieron", anticipó Velázquez.De acuerdo a lo que justificó el defensor de Celis, "los errores que cometió fueron en el marco de un estado de necesidad. Él tiene una familia grande, nueve hijos, dos del corazón. Y un contexto de estado de necesidad hace que uno pueda llegar a cometer errores, y a esos errores, él los va a asumir"."Las calificaciones, de coordinador, proveedor, son de carácter provisorio. Lo importantes es centrarse en el hecho, porque la calificación será posterior al momento de la sentencia cuando se termine de cerrar qué rol jugó conforme al Código Penal", insistió el abogado."El hecho no solo tiene que ver con vender sino con hechos específicos de los que él se tiene que defender", dijo Velázquez, y prefirió no hablar de la segunda etapa de la causa, como estrategia defensiva, y solo se limitó a acotar que la abordará "desde la verdad".Al recordar que Celis estaba a cargo del Movimiento Vecinal del Oeste, sus defensores hicieron hincapié respecto a que "con la campaña sindical que hizo dentro del municipio, logró obras de mejoras para el barrio"."A él se lo ve como el Pablo Escobar de Paraná, y sus hijos están sufriendo mucho", apuntó Cappa."Los testigos que están pasando hacen foco en la causa de la narcoavioneta en la que lo incorporaron, siendo que él no tiene nada que ver. Respecto de la segunda etapa, él se hará responsable de los hechos y le dará un marco de claridad a esto que está difuso", sostuvo el abogado en relación a la causa que juzgará los supuestos vínculos con funcionarios municipales.Consultado al abogado sobre el audio de una comunicación con el concejal Hernández, en la que Celis dice, palabras más, palabras menos "Pablo vos me trajiste acá, quiero cobrar los favores", Cappa, señaló: "Como todo militante político buscaba como contraprestación a su trabajo en la campaña, respuestas en el sentido de contratos para su gente o mejoras en la situación edilicia del oeste, la zona para la que él militó"."Todos los que militamos en un movimiento político, esperamos una mejora de nuestra situación laboral o avanzar tras hacer trabajo social", subrayó el defensor. Y en la oportunidad, delineó que Celis "reprochó que al terminar las elecciones, a él le cortaron el teléfono, cae detenido, lo trasladaron al penal de Federal, su familia quedó en la lona y su exigencia y reclamo que figura en las escuchas tiende a que le paguen lo que él entendía que le correspondía".