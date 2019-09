Causa Celis: Policías Federales brindaron su testimonio

Video: Se realizó la quinta audiencia en la causa Celis

Se reanudó este lunes el debate en la causa Celis, que investiga el accionar de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes y en la cual hay 33 imputados.El tribunal oral Federal integrado por los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros escucharon a los policías federales Carlos Alberto Frías, Joaquín Truffe, Guillermo García y Ariel Tridente, quienes intervinieron en la investigación.En el juicio, que comenzó el lunes 23 ya declararon cuatro policías. Además vale recordar que a partir de este lunes, el intendente Sergio Varisco está eximido de asistir a las audiencias. También está eximida de asistir la imputada Esther Márquez, por su edad.Minutos antes de ingresar al recinto, y mientras era llevado por la policía esposado, el concejal Pablo Hernández se detuvo ante el micrófono dey afirmó: "Hace 70 lunes dije en este mismo lugar cuando me llevaban que era inocente, y se va a demostrar mi inocencia".Su declaración empezó alrededor de las 10.30 horas y se estiró por más de una hora y media cuando el TOF dispuso un cuarto intermedio a pedido de los defensores para que puedan dialogar con sus representados.En la testimonial, Frías fue muy extenso en los detalles a la hora de describir su actuación policial en las investigaciones. Fue uno de los funcionarios policiales que estuvieron varias semanas esperando el aterrizaje de la avioneta en el monte hasta que descendió la narcoavioneta con 317 panes de marihuana.En un pasaje de las desgrabaciones indicó que había conversaciones entre Bordeara y Celis."¿Las conversaciones que tenían eran de carácter político o estupefaceinte?", preguntaron desde el Tribunal.A lo que Frías respondió que no podía definirlo pero había "conversaciones sospechosas" desde el punto de vista investigativo. "Algo raro había. Hablaban de un cargamento de 800 pares de zapatillas a una oficina de Rivero, después a la zona sur de la ciudad". El policía también dio cuenta que Celis hablaba con Silva de una semana de 300.000 mil pesos. "Como le vas a fiar a Bordeira esa plata", habían recriminado. Para Frías, esa cantidad de dinero era para sospechar. Y agregó que fue ese momento cuando Celis se peleó con Bordeira "y no se comunicaron más. Esa carga de zapatillas la había adquirido por Silva pero la suela de las zapatillas estaban podridas decían".Además Frías mencionó que "después no la escuchamos más a Bordeira, se cayó ese teléfono, era de una flota de la municipalidad de Paraná".Involucró a los tres hermanos Ghibaudo de los cuales tan sólo dos están imputados en la causa (Omar y Raúl). Aseguró que los tres propietarios del campo sabían que en la avioneta que iba a aterrizar en su inmueble tenía marihuana y que sólo se detuvo a Omar y Raúl por haber estado en el momento del aterrizaje.En relación a cómo se desarrollaba el tráfico y su seguimiento, dejó algunas precisiones:- "Tavi" Celis usaba para referirse al precio del producto un sistema de reducción que convertía 30 mil pesos en "tres pesos", por ejemplo a fin de no realizar enunciaciones detalladas que permitan vincular el monto con el precio en el mercado del producto.- Había formas insólitas de referirse a los estupefacientes: camisa, camiseta, zapatilla, zapato, pintura.- Acusó a uno de los imputados, Julio César Vartorelli, de utilizar a un hijo con discapacidad como "escudo" para trasladar entre 150 y 200 kg de marihuana a Santa Fe.- "Tavi" no cortaba la llamada cuando pasaba a contestador. De allí que en las casillas de mensajes hayan quedado grabadas muchas anécdotas que contaba sin saber que estaba dejando el registro. En una de ellas, narró un operativo en barcaza por el río Paraná.- En los procedimientos de campo, se notó presencia investigativa paralela de la Gendarmería y de la Policía de la provincia, con personal de civil.- En un primer momento, pedían utilizar la aplicación Whatsapp para comunicarse y evitar mensajes y llamadas que pudieran ser interceptadas. Luego, la recomendación fue usar la app Telegram.- El acusado Sergio Baldi, habría pretendido armar una cocina de cocaína en Paraná. La mascarara era la instalación de una panadería.- Con "Tavi" preso y la carga de la avioneta incautada, surgieron problemas económicos en la familia Celis. De allí el supuesto acuerdo de dinero con la Municipalidad, donde el agente de tránsito Alan Viola habría sido el que transportaba el efectivo a Lemos por orden de "Tavi" Celis. Con esos fondos se habría realimentado el circuito de compra ? venta de estupefacientes. "Estaban quebrados hasta que le comenzó a llegar el dinero que llevaba Viola. No tenían un centavo. Comenzaron a recibir el dinero y (se retomaron) los viajes a Buenos Aires para la compra de droga", apuntó.- Hubo filtración de fotos durante el operativo de secuestro de la avioneta, lo que provocó que los allanamientos posteriores no resultaran como se esperaba.- Las escuchas se hacen en Buenos Aires y llegaban con dos o tres días de retraso a Paraná, no eran en directo, lo que impedía organizar acciones inmediatas. Solo en el caso del secuestro de la avioneta comentó que tuvieron acceso de modo casi inmediato, con audios que se mandaban en forma directa a sus celulares.Ante el Tribunal, la Fiscalía reprodujo una selección de audios tomados de los diez cuerpos de escuchas obrantes en la causa.En todos los casos, Frías reconoció quiénes eran los participantes. De la información que se iba volcando, surgió que Silva había tramitado la compra de 100 bidones de combustible, algo que había negado en su declaración indagatoria de la semana pasada.Tras los testimonios, se definió un cuarto intermedio hasta este martes a las 12.