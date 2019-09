El fiscal sobre las fotos de Lescano y Nahir Galarza: "Deja mucho que desear"

Sociedad Las fotos de Nahir Galarza y Yanina Lescano desde la cárcel

El fiscal, Juan Malvasio, lleva adelante la investigación sobre los brutales hechos de maltrato que ocasionaron la tremenda muerte de Nahiara Cristo de apenas dos años de edad y se refirió las fotos en las que se mostró la imputada por el hecho.Se trata de la joven que se encuentra con prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Paraná y que protagonizó esta semana, la serie de fotos publicadas en el perfil de Facebook de Nahir Galarza que mostró Elonce y que desataron la polémica tras ser replicadas en los medios de todo el país.El representante del Ministerio Público Fiscal fue consultado por el programasobre la llamativa producción de fotos que protagonizó la imputada Lescano junto a Nahir Galarza. Al respecto,se encuentra privada de su libertad y lo que hizo no puso en riesgo la investigación penal", explicó y agregó que "porque la víctima es una nena de dos años, que sufrió gravísimas heridas y que ocasionaron su muerte", explicó Malvasio.Cabe recordar que tras la producción de fotos desde la cárcel, Nahir Galarza fue enviada a un calabozo como castigo y se le inició un expediente por su conducta."Es fácil hablar y decir cosas sobre como vestimos o como tenemos el pelo, en vez de pensar lo que realmente nos pasó", agregó Lescano.Al respecto,. Además, sostuvo que las escenas de llanto protagonizadas por Lescano contrastan con las imágenes que se vieron en todo el país."Nunca creímos ese llanto que la imputada Lescano mostró en la primera audiencia y por eso, se pidió la prisión preventiva en la Unidad Penal.", remarcó Malvasio.Al mismo tiempo, el fiscal recordó los gravísimos hechos que habrían ocurrido en la casa que compartían Miguel Ángel Cristo, y Yanina Soledad Lescano, y donde se ocasionaron las tremendas lesiones que provocaron la muerte de la niña de dos años. Nahiara "fue quemada con cigarrillos, que tiene que soportar que no le den de comer, que no le den agua, que la quemen con agua caliente,en este momento que transita una prisión preventiva. Lo que ha manifestado Lescano en las distintas audiencias o cómo se ha mostrado; y. Nuestro trabajo es imputarla y probar el tremendo hecho que cometió", resaltó el fiscal Malvasio al dialogar con"Todo lo periférico que ocurra en la vida personal de Lescano, no es de interés de la fiscalía. Nosotros estamos convencidos que