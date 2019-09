Mujer fue golpeada brutalmente por su hijo, al que adoptó de niño

Foto: Mujer era brutalmente golpeada por su hijo, al que adoptó de niño Crédito: El Liberal

Un llamado telefónico dejó al descubierto la dramática situación que vivía una bioquímica residente en el Bº Centro de La Banda, en la provincia de Santiago del Estero, quien constantemente era agredida por su hijo, un sujeto de 35 años que trabaja en el Centro Provincial de Salud Infantil, según informaron fuentes policiales y judiciales al diario El Liberal.



El brutal caso fue descubierto cerca de las 9.30 del viernes cuando la fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, María del Pilar Gallo, fue alertada sobre un caso de violencia familiar. La misma envió una asistente social para que hiciera un relevamiento vecinal. Con los datos aportados por los vecinos, quienes conocían la situación que padecía la víctima de 74 años, Gallo se trasladó al lugar.



Junto con personal de la Comisaría Nº2 del Menor y la Mujer, la representante del Ministerio Público llegó al domicilio y al ver que nadie le abría la puerta pidió autorización al juez de Control y Garantías, Dr. José Luis Torrelio, para ingresar a la casa.



Así fue que al obtener el permiso, entraron, se dirigieron a un dormitorio y la escena que vieron fue desgarradora. La bioquímica estaba postrada en la cama con su rostro completamente desfigurado, con los brazos y piernas morados por los golpes que había recibido.



En medio de una crisis de llanto la mujer le confesó a la fiscal que desde hace varios años es atacada por su hijo, a quien había adoptado cuando era muy niño. La víctima contó que sufrió una mala praxis en una intervención quirúrgica y que nunca más se pudo levantar.



Según expresó la septuagenaria en su denuncia, su hijo la ataca físicamente de forma constante. "Me agarra de los pelos, me da trompadas y patadas", fueron algunas de las declaraciones de la mujer, quien inmediatamente fue examinada por la Dra. Adelina Sauco.



La médica de Sanidad Policial constató las heridas y le diagnosticó 24 días de curación.



La bioquímica contó que las agresiones se producen cuando la empleada que se encarga de asistirla, se retira de la casa.



Ella reside con el acusado. Mientras la policía y la Fiscal se encontraban en la casa el sujeto llegó en su motocicleta. Causó incidentes y por orden de la Justicia, quedó tras las rejas, aprehendido, acusado del delito de lesiones leves calificadas y amenazas.



Detenido



Mientras los uniformados trabajaban en el interior del inmueble advirtieron que una motocicleta se había detenido en la vereda de la casa, por lo que la policía salió a ver qué sucedía.



Fue entonces cuando descubrieron que se trataba del acusado, quien al ver a los guardianes del orden comenzó a gritar, exigiéndoles explicaciones de su presencia en la casa. La policía intentó calmarlo, pero el iracundo sujeto no entraba en razón.



La fiscal, custodiada por dos efectivos, se presentó ante el acusado y le informó que se encontraba aprehendido por las agresiones a su madre. Lejos de acatar la medida judicial, furioso intentó lesionar a los policías. Finalmente fue reducido y trasladado a la Comisaría 13, donde quedó alojado.