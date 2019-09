Sostienen que jardinero tenía una relación sexualmente abusiva con Navila Garay

Policiales Video muestra como el presunto asesino lleva en moto a joven hallada enterrada

La fiscal que investiga el femicidio de la adolescente Navila Garay, cometido en la ciudad bonaerense de Chascomús, expuso su convencimiento que el jardinero Néstor Garay fue el único autor del crimen, ya que por su actividad y el tipo de herramientas que poseía no necesitaba ayuda para matar a golpes y enterrar el cuerpo de la víctima de 15 años. También expresó que el hombre mantenía una relación sexualmente abusiva con la menor. "Justamente por la ocupación de esta persona (por Garay) no me resulta extraño que haya hecho la excavación solo ni que haya cometido solo el hecho, ya que Navila era de contextura chica y además él está acostumbrado a trabajar con herramientas. No me parece que necesitara de otra persona, aunque no descarto una ayuda anterior o posterior", dijo la fiscal Daniela Bertoletti.En las últimas horas llegaron a manos de la fiscal las imágenes tomadas por cámaras de seguridad en las que se ve cuando, en la tarde del 10 de septiembre, Garay traslada a una persona, presumiblemente la adolescente, en una motocicleta en dirección al Barrio Parque, donde la adolescente fue asesinada de 17 mazazos en el cráneo. La primera imagen fue registrada por una cámara en las calles Perón y Dolores, y se ve el paso de la moto del acusado hacia la avenida Costanera. Un segundo recorrido fue registrado en la rotonda de la avenida Costanera y Artigas. Una tercera imagen toma el paso del rodado por la avenida Costanera y la calle Chavez, y su ingreso a ese barrio a las 18.27.Al respecto mencionó que el fin de semana previo a desaparecer, la adolescente cenó en la casa del jardinero y que, incluso, el mismo 10 de septiembre le dijo a su abuela que iba a lo de Lito, tal como se apoda el jardinero. "Lo que manifiestan familiares y gente del entorno es que tenían algún tipo de relación con fines sexuales requerida por él, en lo que entiendo abusivo", sostuvo la fiscal.Sobre el jardinero, Bertoletti dijo que no tiene antecedentes ni denuncias en su contra por violencia o por facilitación de la prostitución. La fiscal agregó que en las investigaciones sobre Garay se llevó adelante una pesquisa en el domicilio de la pareja del sospechoso y una requisa en el vehículo en busca de establecer si existió algún vínculo de la mujer con el hecho, aunque aún los peritajes están pendientes de resolución. Además la policía procura localizar el teléfono celular de Navila y su mochila. Si bien Bertoletti dijo que determinar el móvil del femicidio no es en estos momentos una prioridad, adelantó que se debe profundizar en algunas cuestiones vinculadas con la situación familiar de la adolescente.El cuerpo de Navila fue encontrado enterrado en una casaquinta en Mercedes al 700, Chascomús, donde el jardinero trabajaba en el mantenimiento del parque, contratado por los dueños que viven en el partido de Berazategui. Según la reconstrucción del hecho, el 10 de septiembre la menor de edad se fue en un remise hasta la casa de Garay -quien pagó el traslado- y desde allí fue llevada en moto por el acusado hasta el lugar donde fue asesinada.Según la autopsia, la adolescente recibió 17 mazazos en la cabeza que le provocaron fracturas y hemorragias, aunque no se evidenciaron signos de un ataque sexual. La fiscal detalló que el pozo donde se encontró el cadáver fue advertido por la dueña de casa que llegó de manera sorpresiva y denunció el hecho ante la policía. Esa mujer contó que días antes, Garay la había llamado para pedirle enterrar en su jardín a un perrito. (La Nación)