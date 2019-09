Los Siboldi seguirán en la casa de la abuela: Los argumentos de la jueza

Policiales Los hermanos Siboldi comenzaron a cumplir la prisión domiciliaria

La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, ratificó que los hermanos Alexis y Brian Silboldi seguirán en la vivienda de su abuela, en Barrio Paracao de la capital entrerriana. La magistrada confirmó su decisión tras recibir a vecinos de la zona sur de la capital entrerriana que manifestaron su disconformidad con esta decisión y denunciaron que el sábado hubo una fiesta en el domicilio donde se están alojados."Estas personas estuvieron detenidas desde el 25 de mayo.", indicó Barbagelata a. Asimismo, indicó que no hay restricciones en cuando a las visitas que pueden recibir.Acerca de la reunión con los vecinos, la jueza informó que este medio que "recibí la nota y estaba al tanto del contenido. Me manifestaron sus temores y angustia, que percibí que es real, producto de lo que pueden conocer del hecho que se les atribuye (a los Siboldi). Traté de explicarles que hasta que no haya una sentencia que los condene son inocentes y que".Asimismo, hizo hincapié en que "" y recalcó que "es la segunda vez desde que soy jueza de garantías que pongo una custodia permanente en la puerta. Esto es para darle tranquilidad a los vecinos"."Los Siboldi tienen la particularidad de lo que pasó en María Grande y en Viale. La gente pensó que no fueron a estas localidades porque se había movilizado, pero", precisó Barbagelata.Además, refirió que su decisión "tiene en cuenta lo que se resolvió en la audiencia. Tanto la Fiscalía como la Defensa están de acuerdo con esta medida que fue dispuesta hasta la realización del juicio".Los Siboldi fueron detenidos por su presunta vinculación con el triple homicidio ocurrido en la madrugada del 25 de mayo en calles Valentín Denis y Procesión Náutica, barrio Bajada Grande de Paraná donde murieron, ultimados por armas de fuego, Luciano Álvarez, de 37, y Miguel Aguirre de 35. Leonardo Álvarez, de 29, murió horas más tarde en el Hospital San Martín de Paraná, como consecuencia de las heridas recibidas.