Vecinos preocupados: los Siboldi cumplen domiciliaria en casa de barrio Paracao

Recordemos queEs así que, Marcos Antoniow, a quién le trasmitieron su disconformidad con la medida dispuesta por la justicia."Tomamos conocimiento por los mismos vecinos, porque nadie nos informó.", aseguró a, una vecina del lugar.A raíz de esta situación, "el móvil de la comisaría 13º que hace la prevención en toda la zona, está abocado a estar custodiando a estas dos personas y los otros vecinos del barrio estamos desprotegidos".", puso relevancia.Asimismo la mujer mencionó: "Sabemos que los familiares de las personas muertas los andan buscando (a los jóvenes Siboldi). Pensamos que puede llegar a pasar lo mismo que ocurrió en Bajada Grande. No nos merecemos estar viviendo esta incertidumbre, que tengamos que estar encerrados, sin poder salir a la calle".La mujer aportó que este viernes, en esa zona de la ciudad "ha habido un movimiento intenso y no habitual".Por su parte,, expresó a: "La medida está siendo cumplimentada a raíz de lo dispuesto por el juez que entiende en la causa. Después del mediodía de ayer los hermanos Siboldi se encuentran cumpliendo la prisión preventiva."Simplemente cumplimos un oficio que se dispuso: mantener custodia permanente para estas dos personas.De nuestra parte a los vecinos no podemos darles una respuesta", dijo en relación al pedido de los vecinos de que los hermanos Siboldi no permanezcan en la casa de su abuela.Los Siboldi fueron detenidos por su presunta vinculación con el triple homicidio ocurrido en la madrugada del 25 de agosto en calles Valentín Denis y Procesión Náutica, barrio Bajada Grande de Paraná donde murieron, ultimados por armas de fuego, Luciano Álvarez, de 37, y Miguel Aguirre de 35. Leonardo Álvarez, de 29, murió horas más tarde en el Hospital San Martín de Paraná, como consecuencia de las heridas recibidas.