Lunes 16 de Septiembre de 2019

Imputaron al acusado de abusar a una niña de seis años: Será citado a declarar

El fiscal confirmó que el imputado por Abuso Simple "era el novio no conviviente" de la mamá de la niña, quien realizó la denuncia hace un mes. "No me guío por Facebook, me guío por el Código Penal", sentenció.