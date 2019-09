Ampliarán la denuncia contra presunto abusador escrachado por vecinos

Hasta el momento la Justicia de Gualeguaychú no ha imputado al hombre de 29 años que es acusado por una familia y por un importante grupo de vecinos, de haber abusado de una nena de seis años.El pasado viernes, los familiares de la niña pudieron conocer que la cámara Gesell fue positiva, por lo que rápidamente dispararon cadenas de escrache público a la que se sumaron decenas de vecinos de la zona oeste de la ciudad.

Ampliación de denuncia

"Que la Justicia que haga algo por favor, por nieta. Esto no puede quedar así. La madre la dejaba al cuidado de él, y él la manoseaba. Se sacaba su ropa y apoyaba su miembro en la cola. ¿A usted le parece que puede hacer eso con una nena de seis años?", continuó mientras mujeres y hombres de la zona realizaban pintadas en el frente del comercio familiar del señalado, ubicado sobre la calle Nágera.La madre de la pequeña les gritó a través del vidrio a los padres de su ex pareja: "¡Ustedes sabían que tocaba a mi hija! ¡Ustedes sabían y defienden a un violador. Son iguales que él!"Luego del fuerte escrache vecinal contra el hombre de 29 años y el comercio donde trabaja junto a su familia, los padres de la menor se reunieron con el fiscal Guillermo Biré.El encuentro se dio en la Comisaría Sexta, ubicada en el barrio 140 viviendas de la zona oeste. Una vez concluida la reunión, la madre les explicó a los vecinos que su otra hija, de 4 años, "también pudo haber sido abusada".De esta manera se solicitará este lunes una ampliación de la denuncia y un examen psicológica para ella.Además, detalló que "el Fiscal les explicó que esto puede tener una pena de prisión efectiva. Nos dijo que va a pedir la pena máxima. Luego, los Jueces son los que van a decidir"."Él puede andar por la calle mientras nosotros tenemos a la nena que no puede dormir", lanzó el padre muy angustiado.La causa está en manos del fiscal Guillermo Biré, que estuvo presente en la cámara Gesell que se le practicó a la niña. Y, según lo que el propio fiscal le contó a la madre, su hija había dejado a todos con la boca abierta, "desde que se sentó contó todo lo que le pasó, no estuvo nerviosa y los psicólogos creyeron la historia porque fue un relato firme".