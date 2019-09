Crimen de Orrego: "Quiero que los asesinos paguen"

Policiales Un hombre murió tras ser apuñalado en Paraná

En las primeras horas de la tarde de este viernes se produjo un nuevo homicidio en la capital entrerriana. Tras una discusión, Yamil Orrego fue herido con un arma blanca y falleció en el hospital. Los supuestos agresores fueron detenidos.Recordemos que cerca de las 15 se produjo un altercado en Blas Parera, a metros del motel Tijuana, entre un par de personas, resultando una de ellas, con graves heridas en la zona del tórax, provocadas con un arma blanca. En un primer momento, la víctima fue llevada al centro de salud Cecilia Grierson, ubicado en calle Záccaro, pero ante la gravedad de la lesión que presentaba fue derivada rápidamente al hospital San Martín, donde minutos más tarde se confirmó su deceso.", indicó a, Nélida Camba.hay otra joven aprehendida.Camba agregó que estas personas que hoy fueron aprehendidos por el crimen de Orrego "el lunes me molestaron en Avenida Don Bosco, hice la denuncia y en la justicia me dijeron que no había elementos", para sindicarlos en ese hecho.Orrego, según contó Camba, "era oriundo de barrio Los Arenales. Se dedicaba al cirujeo".