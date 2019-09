Descubren estafas en ventas realizadas por Internet: El ardid usado

La Policía de Concepción del Uruguay allanó el domicilio de una pareja que realizaba estafas vía Internet.



Desde hace meses, los funcionarios policiales, venían recabando datos e información, ante diversas denuncias por maniobras de las cuales resultaron víctimas personas que vendían de manera particular algunas mercaderías o elementos en Buenos Aires y en Gualeguaychú.



Cómo actuaban

Los estafadores realizaban compras en páginas digitales y grupos en red social Facebook, para lo cual simulaban depósitos en el Banco Patagonia, enviando así la imagen de una transferencia realizada, que decían haberla hecho los viernes a última hora, por lo que los supuestos pagos estarían acreditados tras el fin de semana.



De esta manera se hicieron de las mercaderías y los vendedores que habían enviado las mismas de buena fe, se percataban del engaño muy tarde.



En las últimas horas, mediante mandamiento tramitado ante el Juzgado de Garantías Nº 1 se otorgaron las Órdenes de Allanamiento y Registro Domiciliario para la vivienda y demás dependencias, ubicada en Barrio La Tablada, Planta Asfáltica Lote 2, donde lograron incautar elementos de cocina marca Essen vinculados directamente con la causa, trasladándose a una mujer de 29 años de edad hasta Jefatura de Policía, donde fue identificada en Sección Antecedentes, tras lo cual fue puesta en libertad quedando supeditada a la causa.



No se descartan otras medidas respecto a la pesquisa, por cuanto se vincula otra persona en la investigación que se encontraría individualizada.



Otro caso de estafa



Por otra parte, el doctor Fernando Martinez Uncal, interviene en otra causa bajo Legajo Nº4113/19 por estafas a una vecina de Concepción del Uruguay.



Según se pudo establecer, la mujer se vio sorprendida por descuentos inesperados en su cuenta bancaria, con cifras exorbitantes y que desconocía su origen.



Es así que este miércoles la Fiscalía se presentó ante el Juzgado de Garantías, para solicitar se ordene el STOP a los descuentos a nombre de Compañia Inversora Latinoamericana WENANCE S.A. que se realizan de la cuenta corriente de la denunciante en el Banco Bersa.



La mujer radicó denuncia días pasado por este hecho, ya que al parecer, le habrían usado sus datos para la gestión por Internet de un préstamo que jamás obtuvo.



De acuerdo a lo averiguado, serían varios los casos de estas características, por lo que es importante que los usuarios de Internet no se confíen y eviten realizar estas gestiones, publica el sitio 03442.