Quiso asaltar a una chofer de remis con un cuchillo y ella se defendió

Efectivos policiales dependientes de la comisaría quinta, cerca de las 13 de este jueves, fueron comisionados desde la sala de tráfico del 911, hacia la zona de calles Islas Orcadas del Sur y Sobral, donde habría ocurrido un asalto a un remis.



Al llegar al lugar, una mujer de 49 años, chofer de Remises Oro Verde, les indicó que minutos antes, cerca de las 12:30, un pasajero de entre 30 y 35 años, se había subido en Avenida Almafuerte y 3 de Febrero. Le pidió que lo lleve a calle islas Orcadas del sur y Sobral, donde al llegar a esa esquina el sujeto le puso un cuchillo en el cuello.



La mujer se defendió y afortunadamente no resultó lesionada. El malviviente se bajó del rodado y antes de emprender la huida le sustrajo su teléfono celular.



Tras las averiguaciones pertinentes, personal policial logró dar con la vivienda del supuesto autor. Fueron atendidos por la pareja del malviviente, quien informó que su marido no estaba. Autorizó a los efectivos a que ingresaran, donde efectivamente el sujeto no se hallaba.



Se secuestró una bolsa con ropa en su interior, elementos pertenecientes al delincuente que había olvidado en el asiento trasero del remis. En el piso del auto había quedado un mango de cuchillo sin hoja.



Intervino personal de la Dirección Criminalística.