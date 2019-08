Detectaron en Gualeguaychú el ingreso clandestino de inmigrantes haitianos

Foto 1/2 Ilustrativa Foto 2/2

Al efectuar el control de rutina sobre un colectivo procedente de la provincia de Misiones, se constató entre el pasaje a cuatro ciudadanos oriundos de la República de Haití. Los hombres exhibieron pasaportes de su país, pero no contaban con el respectivo sellado que acreditara el legal ingreso a la Argentina.



Luego de efectuar las consultas pertinentes a la Dirección Nacional de Migraciones, y al no existir información fehaciente de los extranjeros, se puso en conocimiento de la situación al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, quien dispuso la detención en carácter de incomunicado de uno de los haitianos por contar con una residencia temporaria en el país. El resto no registraban antecedentes y tras ser entrevistados por una intérprete asignada por el consulado de Haití, todos fueron trasladados a regularizar su situación ante la Dirección Nacional de Migraciones.



Con ciervo y marihuana



En el mismo puesto de control, ubicado en el kilómetro 73 de la Ruta 14, se detuvo un vehículo con un solo ocupante que viajaba rumbo a Buenos Aires. Al requisar el rodado, se constató entre sus pertenencias, un frasco con marihuana y una carabina calibre 308 con mira telescópica y municiones del mismo calibre; además de un ciervo faenado.



El conductor fue demorado y todo quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Gualeguaychú, en el marco de la ley 10.566 de desfederalización del narcomenudeo, por infracción en el marco la ley de armas y explosivos 20.429, respectivamente.



Por otra parte, ese mismo día durante otro procedimiento sobre un vehículo que se dirigía rumbo al sur del país, se hallaron dos escopetas calibre 20 y una importante cantidad de municiones de distintos calibres para armamento de caza. Los pasajeros fueron demorados por infracción a la ley de armas y explosivos. (El Día)