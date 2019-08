Para la Policía, el ladrón con frondosos antecedentes genera "un riesgo social"

Video: Arrebato en la zona de Puerto Nuevo de Paraná

Tras la gran repercusión que generó la difusión del video en el que se observa a un menor de edad, con cuantiosos antecedentes policiales, arrebatarle violentamente las pertenencias a una mujer en la esquina de Laurencena y Güemes de la capital entrerriana, el subjefe de la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos dio detalles acerca del proceder de la fuerza.. Emitimos informes en los cuales se ha detallado su situación y últimamente hemos tenido dos o tres eventos en los que ha participado", dijo el funcionario a, pero no tenemos precisión de la situación judicial porque no nos informan directamente esta circunstancia".es de un hecho ocurrido hace unos meses. "En aquel momento se tomaron las medidas pertinentes", aseveró. Asimismo, ratificó su participación en el asalto a la estación de servicios YPF del Acceso Norte y en la agresión al jefe de la Comisaría Octava.Interrogado acerca de por qué no está privado efectivamente de la libertad, el titular de Robos y Hurtos explicó que "son cuestiones que exceden a lo policial.. No podemos expresar nada sobre esto, puesto que hay una cuestión que es la minoría de edad de esta persona y procesos que se deben dar en cuanto a los trámites judiciales".