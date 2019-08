"Es muy traumático", dijo otra víctima de ladrón con innumerables antecedentes

El modus operandi

Sin odio ni rencores

Alicia es una de las tantas víctimas del joven que ha cometido gran cantidad de hechos delictivos en Paraná. Tras la difusión del video a través de, en el que se observa un violento arrebato en la zona del Puerto Nuevo, la mujer estableció que quien aparece en la filmación es la misma persona que cometió el atraco contra ella., con todas las pertenencias. Fue a una cuadra del hecho que se ve en el video. Hice la denuncia inmediatamente, cuando me pude incorporar".Enseguida puso de relieve que "de una manera legal, que lo haga sentirse orgulloso, que tenga algún oficio y estudio. Que logre incorporarse a nuestro mundo de gente de bien"."Estaba visitando a una amiga en la zona.", manifestó Alicia. "A mí me tiró en calle Bolívar. Es muy traumático", insistió.Acotó que "de una golpiza y arrastrada por el pavimento".Además, reveló: "".Alicia consideró que "es una pena porque es un muchacho joven que podría hacer algo mucho más beneficioso para su persona".Admitió que observar las imágenes le significó "revivir lo que me pasó a mí. Ese feo momento, peroque toma este camino, como el de muchos otros"."Lo han detenido, pero parece que lo vuelven a soltar para que haga los mismo. Es una pena. No puedo opinar muchos sobre la Justicia, porque no conozco, pero por lo que veo faltan hacer muchas cosas por el bien de esa gente", reflexionó.Y continuó: "Es un jovencito, casi de la edad de mis nietos. También deben ser víctimas ellos de la sociedad.. Estudiando y teniendo en cuenta los valores humanos se puede salir".Finalmente, admitió que tras el hecho tiene "mucho miedo de bajar del colectivo, de poner la llave en la puerta y mirar para todos lados porque no sabe qué le puede pasar".