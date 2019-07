Lo golpearon "en banda" cuando chocó y cayó de su moto: "Querían robarle"

Nicolás Vega, de 21 años, recibió una feroz golpiza este miércoles luego del mediodía, en la zona de "atrás de la escuela Hogar, jurisdicción de comisaría cuarta" de Paraná. Al joven le realizaron estudios en el Hospital San Martín y tiene golpes en su cabeza y rostro. Permanece en reposo en la casa de su madre. Este jueves le harán nuevos controles, para evaluar su estado de salud.



La mamá de Vega, Adelma Retamar , mencionó a Elonce TV que la agresión sucedió porque "querían robarle su moto Appia 150 cc".



"A Nicolás le hicieron la tomografía, no hay nada interno, mañana lo van a volver a revisar. Le dieron antibióticos, hielo. Tiene reposo. Parece que en una de las vértebras, en la 6, tiene un golpe. Ahora está re mareado", indicó.



La mujer relató además que el muchacho "se metió en la zona de atrás de la Escuela Hogar para despistarlos. A él lo corrían en dos motos, con dos `vagos` en cada una. Mi hijo chocó por intentar irse cuando lo perseguían; iba con el sobrino. Cayó al piso, quiso pararse para defenderse, se le encimaron, lo golpearon porque no quería que le saquen la moto".



El joven, tras la agresión terminó "con la cabeza lastimada y los ojos también. Lo patearon entre varios cuando cayó, llegaron más personas, se juntaron unos quince, entre hombres y mujeres y lo golpearon".



"El dueño del auto al que chocó mi hijo con la moto dijo que no hizo denuncia, que él estuvo en el lugar del hecho. Al hombre lo quisieron fajear también", agregó.



La mujer expresó que "el chiquito (el niño que iba con Vega en la moto) salió corriendo para avisar que a mi hijo lo estaban golpeando. Llegó llorando y le dijo a su abuelo, quien fue hasta dónde estaba tirado Nicolás".



La mujer afirmó que "no conocen a los delincuentes". Manifestó además que cuando llegó al lugar, anoticiado de los hechos, el suegro de su hijo "lo amenazaron delante de la policía, le decían que se vaya que le iban a tirar. Ahí la policía tenía que actuar". "Nadie se mete porque le tienen miedo a estos vagos, parece que tienen dominado el lugar" "La gente de ahí no se mete porque les tiene miedo a estos vagos. Parece que tienen dominado el lugar; según dicen, que dos de ellos habían salido del penal hace poco. Una mujer andaba afuera y tiene tobillera. Me da impotencia, mucha bronca", destacó.



La mujer contó que se acercó a la comisaría cuarta pero que "no le tomaron la denuncia" ya que "debe hacerla él (su hijo)".



"Quiero que estos cobardes, que estas lacras, paguen. Si hubiesen tenido un poquito de hombría o si realmente las mujeres se comportaran como tales, deberían venir de frente, no hacerle lo que le hicieron a mi hijo", resaltó Adelma.



Además, mostró preocupación porque la novia de Vega "vive en la zona de la Escuela Hogar, lleva la nena a la escuela; queremos que hagan algo, esto no puede quedar así. Pedimos justicia". Elonce.com.