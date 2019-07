Bordeira negó que hayan abusado sexualmente de Nahir Galarza

No pudo volver a hablar con Elonce TV

Sobre las condiciones de detención

declaró este martes durante más de una hora ante el fiscal Pablo Soff quien investiga lacontra Ludmila Soto."Dio detalles de la convivencia en el penal entre las personas involucradas en este proceso, y", confirmó ael abogado defensor de Bordeira, Boris Cohen.La ex sargento de Policía ofreció su testimonio como testigo, y de acuerdo a lo que estimó su abogado, "no hay material probatorio" para que la causa sea elevada a juicio.De acuerdo a lo que confirmó, Bordeira no teme de posibles ataques de la joven de Gualeguaychú, puesto que se encuentran en pabellones separados.En la oportunidad, Cohen denunció que, "pese a no estar incomunicada, desde la dirección del Servicio Penitenciario, a Griselda se le negó la posibilidad de brindar declaraciones a la prensa"."Griselda fue ingresada poco más que corriendo una maratón a Tribunales, de muy mala manera, y se le vedó la posibilidad de comunicarse con los medios o personas del exterior", insistió el abogado. Fue en se sentido que adelantó: "Vamos a presentarnos ante el Tribunal Oral Federal para hacer los reclamos correspondientes, puesto que sobre Griselda no pesa ninguna incomunicación vigente"."Ya hemos tenido diferencias con el Servicio Penitenciario en cuanto a la situaciones de detención de Griselda, se recordará que ella alternaba un régimen de 22 horas de encierro por dos horas de recreación, lo que gracias a la intervención del Tribunal Oral Federal y la inspección de la Dra. Carnero, pudimos revertir esa situación y hoy tiene un régimen más aliviado", comunicó."Por crearle un ámbito de seguridad, se la termina perjudicando puesto que los integrantes del Servicio Penitenciario son alojados en un pabellón especial, y al tener que encerrar al resto de la población carcelaria para que los integrantes de la fuerza puedan acceder a sus recreos, eso genera malestar en el resto de la población, y para evitar ese problema, se terminó perjudicando a los integrantes de la fuerza", apuntó.Respecto de su estado de salud, pese a que las cámaras dela registraron de muy buen ánimo en el ingreso a Tribunales y predispuesta a brindar declaraciones sobre lo acontecido, Cohen remarcó: "Hay que tener encuentra que ella es diabética e insulinodependiente con picos que deben ser atendidos"."Su estado de ánimo no es muy bueno puesto que se encuentra detenida pero con la esperanza de poder recuperar su libertad, una vez que en el juicio se demuestre su inocencia", anticipó. "La audiencia será en septiembre", cerró.La ex funcionaria municipal que permanece detenida en la Unidad Penal Nº6 de Paraná, acusada por presuntas vinculaciones con el narcotráfico.