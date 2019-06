Dos heridos tras ataque a balazos: La pista que siguen los investigadores

Un ataque a balazos se produjo este miércoles en horas de la noche en calle Brugo, entre las Tiras 18 y 19, en barrio Paraná V.Dos hombres a bordo de una moto efectuaron seis disparos e hirieron a otras dos personas de 34 y 19 años. El segundo jefe de Comisaría Décima, Ángel Riquelme, explicó aque los lesionados no sufrieron heridas de gravedad. Desde la Policía confirmaron a este medio que debido a que las lesiones leves eran en las piernas, este jueves a la madrugada recibieron el alta en el hospital San Martín.Según la información recolectada hasta el momento, el mayor de los heridos se domicilia en Paraná V y el otro en barrio Foecyt. Es precisamente en este último lugar donde surge la pista principal sobre los atacantes.Sucedió que la madre del herido de 19 años dio cuenta de que. Como el joven no estaba, hicieron responsables a los familiares, a quienes le señalaron que si no podían cobrarle al hijo les cobrarían a ellos.Desde la Policía adelantaron que están trabajando sobre registros fílmicos y que todo apunta a los sujetos que concurrieron a la vivienda de la mujer.