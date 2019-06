Un viaje, amenazas y pedido de ayuda, las claves de la búsqueda de Melany

Policiales Buscan en Paraná a una joven misionera desaparecida desde el jueves

La investigación policial

La ubicación de Melany Michelle Schendelbek, de 20 años, oriunda de Wanda, es un misterio desde el último jueves y autoridades la buscan en diferentes puntos del país.Así, una vez que regresaron cerca de las 20 y comprobaron que no estaba, empezaron a preocuparse. Según contó, ante consultas a los amigos de Melany, éstos dijeron que, por lo que de forma inmediata se fue a radicar la denuncia."Desde la hora que yo me fui a hacer la denuncia estuve hasta las 2 de la madrugada con el WhatsApp abierto de ella para ver si se ponía en línea y ahí delante nuestro, con el comisario de testigo, vimos que se puso en línea y escribió", detalló el padre de la desaparecida, Miguel.Más allá de eso, el entrevistado aclaró que desde el teléfono de la joven recibió algunos mensajes antes de esa conexión, pero que considera que no eran de Melany. Esa comunicación de la madrugada, pasadas las 2, para él, fue distinta porque le hizo pensar: "esta sí es mi hija".", agregó con preocupación.Además de esos datos,Ante eso, el hombre tomó la denuncia, cargó sus cosas y se fue a Paraná con quien sería en la actualidad la pareja de su hija, aunque aclaró que hace poco se "habían dejado", un joven que trabaja con él en su casa.En la capital entrerriana el señor Schendelbek concretó las denuncias correspondientes en diferentes dependencias policiales de varias fuerzas. Recién este domingo cerca de las 19 y después de tres días sin dormir, volvió a Wanda, donde aguarda novedades.Según relató Miguel Óscar,, agregó.El caso está siendo investigado por diferentes dependencias de la Unidad Regional V de Puerto Iguazú, además de la División Búsqueda de Personas de la Policía de Misiones y, según pudo indagar El Territorio en base a fuentes de mucha confianza, las hipótesis se alejan cada vez más del relato del padre.Si bien hasta el momento nada fue descartado por los pesquisas,, supo El Territorio.Al cierre de esta ediciónOtro dato destacado por los investigadores y el padre de la joven desaparecida es que estuvo casada por un tiempo, pero esa relación se terminó porque "nunca funcionó el matrimonio", según dijo Schendelbek. El hombre deslizó sospechas sobre el ex marido de su hija, pero los investigadores lo ubicaron en la provincia.Por ser un posible caso de Trata de Personas, interviene el Juzgado Federal de Eldorado.La joven es de contextura física delgada, de 1,60 metros aproximadamente, de tez blanca, cabello rubio, ojos color verdes.Por cualquier información, comunicarse al 911, 0343 15-512-3087 (Red de Alerta Entre Ríos), 3757466484, 3437515924 o a la dependencia policial más cercana.