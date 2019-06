Pidieron Justicia por el joven fallecido tras ser baleado en Concordia

"Pedimos que no lo suelten"

Sobre el hecho de sangre

Gastón Ariel Ramírez, de 20 años, falleció en la madrugada del sábado, en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Masvernat de Concordia, donde permanecía internado desde hacía una semana atrás tras ser baleado en el barrio Ex Aero Club."Hoy cumplía 20 años", fue lo primero que dijo su madre a. En medio de su dolor, María Esperanza Monzón imploró por Justicia mientras recibía el cuerpo de su hijo, este sábado al mediodía, en la morgue judicial."Mi hijo estaba sentado con otro pibe en un esquina, este hombre les mostró el arma y comenzó a los tiros", rememoró.Gastón Ariel Ramírez era jornalero, no tenía hijos y en el día que se produjo su deceso, cumplía 20 años.En la oportunidad, Monzón imploró a las autoridades judiciales que no liberen ni le otorguen arresto domiciliario al homicida de su hijo."Nos decían que está enfermo o que está loco, pero él tiene que pagar por lo que hizo. Es un hombre de 38 años y mi hijo no lo conocía ni nosotros tampoco, él venía tirándole tiros a la gente vive cerca de la cárcel y se llama Mariano Márquez", apuntó la mujer."Por nada del mundo la Justicia tiene que dejarlo en libertad, es un asesino y no se merece tener arresto domiciliario o algún tratamiento por enfermedad mental, es un asesino", remarcó Monzón.El hecho se registró alrededor de la 1 de la madrugada del viernes 7, en la zona de calles Zorraquín e Ituzaingó, del Barrio Ex Aero Club de Concordia.Cuando el personal policial llegó al lugar, advirtieron la presencia de una gran aglomeración de personas, al lado había un hombre reducido, con heridas en su rostro y a escasos metros del suelo había un arma de fuego, se trataba de un revólver calibre 32 Largo marca Ítalo, sin numeración visible, con tambor de siete alvéolos, con carga completa, percutado cinco de los mismos.Según lo que relataron, un sujeto pasó por el lugar y dijo a Gastón y quien lo acompañaba: "Miren lo que tengo", exhibiendo un arma de fuego, con la que efectuó varios disparos al joven.Tras esto, los vecinos indignados golpearon al agresor, quien arrojó el arma e ingresó a una vivienda cercana donde intentó tomar a una menor de 4 años de rehén para resguardarse, pero no contó con la reacción del padre de la niña, quien sacó al intruso de la propiedad.El atacante fue agredido por los vecinos, hasta que la oportuna intervención de un funcionario policial que estaba franco, controló la situación y procedió a la detención del sujeto.