Caso Micaela: Casación resolvió que Pavón sea juzgado como co-autor del crimen

La Cámara de Casación Penal de Paraná resolvió que Néstor Pavón sea juzgado como co-autor del crimen de Micaela García, la joven estudiante que fue raptada, violada y asesinada en Gualeguay.Así lo dictaminó el Tribunal integrado por Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti, este viernes, registróLos magistrados resolvieron mantener la condena perpetua para Sebastián Wagner, pero con respecto a Pavón, ordenaron que éste ese sea procesado y llevado a un nuevo juicio oral para que se determine si estuvo en el lugar del brutal hecho de sangre.Se recordará que Pavón había sido condenado por el delito de encubrimiento en el marco del juicio por el brutal femicidio de la joven oriunda de Concepción del Uruguay. Pero en la audiencia de Casación realizada el 21 de mayo pasado, el fiscal Gamal Taleb solicitó que se le revoque la condena de cinco años a Néstor Pavón y que reciba, en cambio, la misma condena que Sebastián Wagner, quien cumple prisión perpetua en la Unidad Penal de Federal. Con este mismo planteo coincidió el abogado querellante, Jorge Impini. En tanto, los abogados defensores habían pedido una reducción de la pena para Wagner y la absolución de Pavón."Las pruebas, en el expediente, son objetivas. No hay elementos que lo vinculen a Pavón con el hecho", sentenció anteel abogado defensor de Pavón, Horacio Barreto.Fue en ese sentido que apuntó: "Este es un caso mediático y supongo que hay mucha presión de parte del pueblo". Y agregó: "El Tribunal entendió que se tendrá que analizar más a fondo el tema de las pruebas".En la oportunidad, mencionó que este fin de semana se reunirá con su defendido, el que permanece alojado en el penal de Gualeguay. "Él debería gozar de la libertad porque en abril de 2017 venció la prisión preventiva", acotó al respecto.Micaela García fue raptada y asesinada el 1° de abril de 2017 en el centro de Gualeguay, luego de salir de un boliche para irse a su departamento. La estudiante estuvo desaparecida y fue hallada una semana después, en un campo a pocos kilómetros de la ciudad.A los pocos días, Wagner quedó en el centro de las sospechas y fue detenido, tras fugarse, en Moreno (Buenos Aires). El dueño del lavadero en donde trabajaba Wagner, Néstor Pavón, también cayó. Además, fue imputado y llevado a juicio Gabriel Otero, hijo de la pareja de Wagner, por encubrirlo.En el extenso debate realizado seis meses después del femicidio, la Fiscalía (Ignacio Telenta, hoy juez en Gualeguaychú) y la querella (Jorge Impini) acusaron a Wagner y Pavón por el abuso sexual y el homicidio agravado y pidieron perpetua para ambos, en tanto que desestimaron la imputación contra Otero, quien resultó absuelto.El tribunal presidido por Roberto Cadenas concluyó: "Queda probado que Wagner abusó sexualmente de Micaela García con acceso carnal y luego procedió a asfixiarla con alevosía para lograr su impunidad y en un contexto de Violencia de Género". Pero respecto de Pavón, consideró que, tal como él confesó, ayudó a Wagner a irse a Moreno, pero no por problemas con su pareja, sino porque sabía que su empleado había cometido el crimen, aunque no les quedó claro el motivo de tal encubrimiento.