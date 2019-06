Estaba sin trabajo y en uno de los autos siniestrados repartía panificación

"Temo por mi vida pero más por lo que pueda pasarles a los chicos"

Ocurrió el miércoles a la madrugada, aproximadamente a las 4.Los vehículos afectados fueron un Renault Megane color gris, una camioneta Jeep blanca y un Ford Taunus color azul. El primero de los rodados mencionados fue el más dañado.Juan Oviedo es quien resultó afectado por este siniestro. "Tengo una perra manto negro, está adentro porque es guardiana. Ese día, se enloqueció toreando y me despertó. Salimos con mi señora y mi hija mayor, y nos encontramos con el Renault Megane prendiéndose fuego", comenzó relatando a, el hombre., dijo con mucho pesar.El hombre contó que es albañil pero que, al quedarse sin trabajo en diciembre pasado,"Hay un punto en que uno tiene que decir basta, tengo ocho criaturas viviendo en mi casa y una bebé que es la nieta de mi señora. Ayer, me destrozaron al prender fuego los autos porque tenía que entregar los productos", manifestó. El hombre acotó que el día en que sufrió el siniestro,Expresó también que el seguro no le cubre el hecho, porque "no tengo contra todo riesgo".Sospecho que fue el marido actual de mi ex pareja, con la que tengo dos hijos, de 10 y 11 años. Ella, en el 2007 decide separarse y dejarme los dos chicos, uno de los nenes tenía dos años y el otro, casi un año de edad. Después de 9 años reaparece con que es la madre. No tengo lujos para brindarles, y ellos los convencieron para que se vayan a vivir a su casa. La semana pasada les hicieron allanamientos, y según versiones que les llegaron, aducen que yo los denuncié", contó. Puntualizó también que su ex mujer "tiene arresto domiciliario".. Si el auto hubiera tenido equipo de gas, hubiera explotado y me hubiese derrumbado las paredes de la casa", conjeturó.La denuncia por el hecho fue radicada en comisaría 3º.