Emotivo reencuentro entre Ludmila y su mamá: "Ella está asustada y aturdida"

Cómo fue localizada

Apareció Ludmila Gutiérrez Lezcano, la joven de 21 años que era intensamente buscada en Paraná desde el sábado pasado.sobre el reencuentro entre madre e hija, y cómo llegaron a dar con el paradero de la joven."Emocionada y feliz porque está bien, no le pasó nada. Las dos estaban muy emocionadas", aseguró la mujer.En la oportunidad, si bien aclaró que Ludmila, "físicamente está bien, no tiene nada"; a la joven se la vio "asustada y aturdida" tras la situación atravesada."No está bien psicológicamente, porque está asustada y muy aturdida. Así que estamos a la espera de que se tranquilice y se estabilice, para que pueda contar todo lo que ella quiera contar", apuntó la tía.Al agradecer el apoyo brindado a todos quienes colaboraron durante la búsqueda, Geronima destacó el acompañamiento y la contención de amigos y familiares, tras tantas noches en vela.Tras horas de gran incertidumbre y desesperación, en la mañana de este martes, la joven estableció contacto y se acordó un encuentro con personal policial de la División Trata de Personas, responsable del operativo de búsqueda.De acuerdo a los datos a los que pudo acceder, Ludmila llegó en colectivo hasta la zona cercana al hipermercado de Avenida Larramendi y desde allí fue trasladada hasta sede de Tribunales."Ella llamó por teléfono, le reconocieron la voz; la mamá atendió pero no le entendió.. hablé yo y así si dijo dónde estaba", rememoró la tía de la joven, al tiempo que dijo no recordar dónde se encontraba.Según trascendió, Ludmila habría estado acompañada por un amigo, en la zona de la Base Aérea. Desde allí se trasladó hasta donde finalmente se encontró con los investigadores.Se aguardaba la declaración de la joven ante la fiscal del caso, Dr. Sandra Terreno, respecto de los pormenores de su ausencia y por qué no tuvo comunicación con la familia desde el sábado.