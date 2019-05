Evacuaron la Facultad de Bromatología ante un fuerte olor a gas

Al principio hubo momentos de tensión, pero afortunadamente todo terminó en un susto sin mayores consecuencias. Cerca de las 19,30 de este viernes comenzó a percibirse un penetrante olor a gas en la zona de la Facultad de Bromatología de la UNER, en 25 de Mayo y Perón. Al cobrar cada vez más intensidad y desconocerse el origen de la aparente pérdida, fueron alertados los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad que acudieron al lugar con una dotación.



En un primer momento se presumía que podía tratarse de un escape en la misma sede de la Facultad, por lo que, por precaución, se ordenó evacuar el edificio y cortar el tránsito en la zona. De acuerdo a los testimonios recabados en el lugar, una joven estudiante presentó signos de estar afectada por el penetrante olor a gas, por lo que se dispuso trasladarla al Hospital Centenario para su mejor atención ya que sufrió un fuerte mareo.



En tanto, y mientras los Bomberos intentaban localizar el origen de la posible fuga de gas, una mujer que reside en una casa ubicada sobre 25 de Mayo, se acercó para informar que en los techos de su vivienda se estaban realizando trabajos de colocación de una membrana y que una garrafa que se utilizaba en dicha tarea perdió su contenido, lo cual originó la fuerte emanación, que se esparció por toda la zona.



Afortunadamente no hubo mayores consecuencias y todo no pasó de un susto en pleno centro de la ciudad.



Máxima on Line.