Secuestraron un arma del mismo calibre que la usada en el ataque al diputado

Policiales Detuvieron a un segundo sospechoso por el ataque a balazos a Olivares y Yadón

La División Homicidios de la Policía Federal allanó dos departamentos en pleno centro porteño en busca de elementos relacionados con el ataque en el que asesinaron a Miguel Yadón e hirieron al diputado Héctor Olivares. En uno de los inmuebles, ubicado en Montevideo 76, encontraron una pistola calibre 40.La División Científica comenzó a peritarla para determinar si es el arma homicida ya que es el mismo calibre que la usada en el crimen de Yadón.Juan Gómez es el fiscal uruguayo que indagó a Navarro Cádiz en el país vecino, lugar al que eligió escapar tras el ataque en el Congreso. Allí, en declaraciones con TeleDoce, aseguró que Navarro Cádiz confirmó "haber estado en el vehículo, pero no dijo que haya disparado"."A nosotros desde el punto de vista de nuestro trabajo no nos importa su participación en el hecho, pero él admite su participación. Eso es informalmente, lo que nos interesaba saber era si había entrado al país haciendo los trámites de migración y eso efectivamente ocurrió", sostuvo Gómez, quien indicó que la declaración no tiene validez para la Justicia argentina.En el inmueble de Virrey Cevallos 215, propiedad de la madre de Navarro Cádiz, encontraron y secuestraron armas de fuego y municiones, según confirmaron fuentes policiales. Se trata de dos pistolas calibre .32 y .380 y rifles de aire comprimido.Navarro Cádiz tiene 24 años y es el titular del Renault 19 en el que Juan Jesús Fernández se fugó a Entre Ríos junto a su padre, Miguel Navarro Fernández. Interpol Uruguay lo detuvo en la ciudad de Paysandú junto a su madre, María Rosa Cadiz, que quedó aprehendida y se evalúa su situación.El doctor Ramiro Rúa, abogado defensor de Estefanía Fernández Cano, Juan Jesús Fernández y al hermano de Rafael Cano Carmona, aseguró en diálogo con C5N: "Juan José Navarro Cádiz es el que estaba en el auto, salió corriendo y fue detenido en Paysandú".