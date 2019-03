Beba hallada muerta en lavarropas: Declaró la madre y se confirmó la paternidad

Escalofriante

El viernes 09 de noviembre de 2018 un tremendo caso conmovió a la capital entrerriana. Florencia Yedro, una mujer de 25 años,. La mujer debió ser internada de urgencia y estuvo varios días en estado crítico en la Terapia Intensiva del hospital San Martín, tal como informó Elonce Con el avance de la investigación y pocas horas después del macabro hallazgo, la pareja de la mujer,, mientras la investigación judicial sigue su curso, para determinar con mayor precisión, qué fue lo que sucedió entre la noche del jueves y la madrugada de aquel viernes, en la casa que ambos jóvenes compartían.Se realizó este miércoles, la audiencia para establecer la continuidad de la prisión preventiva para el joven y se ventilaron nuevos detalles escalofriantes del caso.Se confirmó que ambos jóvenes son los padres de la menor hallada muerta en el lavarropas, supo. También reveló que el jovenSin embargo, las declaraciones de la joven, deben ser confirmadas por las conclusiones de las pericias sicológicas, señalaron a este medio.Franco Bongiovanni, el representante del Ministerio Público Fiscal que está al frente de la causa que investiga el aberrante hecho ocurrido en la vivienda que compartían Florencia Yedro y Javier Weisheim, contó a. Esto responde a la necesidad de evitar que el imputado mantenga contacto con alguno de los testigos de la causa y también, que pueda fugarse ya que el proceso prevé una pena de prisión perpetua", afirmó el fiscal.El fiscal confirmó que, tal como se resolvió en la audiencia de este miércoles,Al respecto, Bongiovanni explicó las características de la medida coercitiva de prisión domiciliaria y los fundamentos del permiso para trabajar., ya que no vemos necesario de disponer de dos efectivos para que lo lleven a su trabajo y regrese a su casa, ya que nunca hubo un incumplimiento de su parte", explicó.Por otra parte, el representante del Ministerio Público Fiscalentre las muestras extraídas del cadáver de la niña encontrada en el lavarropas y la muestra de ambos jóvenes,y agregó que "lo cual acreditaría el vínculo filial que en su momento no estaba claro", señaló.El fiscal Franco Bongiovanni, dijo que la madre declaró por segunda vez el pasado 1º de marzo y amplió su primera., donde permaneció varios días en estado crítico y luego, producto del intenso trabajo de los profesionales, fue recuperando su estado de salud, aunque con serias secuelas.En referencia a lo dicho por la joven Florencia Yedro, el funcionario judicial explicó que "y nuestro trabajo, gira en torno a determinar si ese relato, encuentra apoyo objetivo en la evidencia o no; y ver si la acusación va únicamente, enSegún trascendió en la audiencia realizada este miércoles, el informe preliminar de los peritos sicológicos,. Además, eso habría quedado corroborado con los mensajes de celular a los que accedió la fiscalía.En dicha declaración, la joven también dijo que en varias oportunidades,Fuentes tribunalicias aclararon que pese a la contundencia del relato, "todo".Asimismo, se indicó que las pericias médicas anatomopatológicas practicadas sobre el útero de la joven, establecerán si la bebé, fue "arrancada" con el cordón umbilical, tal como lo relató Yedro. Por lo cual, se espera el informe del forense sobre las muestras tomadas.En la audiencia, también se pudo conocer que el imputado, se negó a realizar las pericias sicológicas, supoque lo tienen a él, como objeto de prueba y la pericia sicológica es una de ellas. La jovenantes de la remisión de la causa a juicio", aseguró Bongiovanni.En referencia a la madre de la beba hallada muerta en el lavarropas de la casa que compartía con Weisheim, el fiscal dijo a Elonce que Florencia Yedro "está convocada al proceso como sospechosa, pero"Entendemos que la Investigación Penal Preparatoria", sostuvo el fiscal y agregó que las medias de prueba que restan son "las conclusiones de la pericia sicológica a Yedro, la de Weisheim y pericias que tienen que ver con el