Otro robo en una iglesia de Concordia: Es la segunda en cinco días

La semana pasada robaron en la sacristía de la capilla San Cayetano de Villa Zorraquín y en las primeras horas de este domingo, descubrieron que habían entrado en las dependencias de la parroquia Pompeya, a metros de las Comisarías 2º y de la Mujer, en la ciudad de Concordia.Los delincuentes revolvieron todo en los salones y provocaron daños en vidrios y puertas. Al parecer ingresaron por un ventiluz."Aparentemente, entraron por una ventana, que da al fondo, a las aulas de catequesis y después rompieron puertas buscando algo para llevarse. En realidad no había nada de valor, pero quizás querían llevarse los plafones y las lámparas, pero gracia a Dios no paso a mayores", indicó el párroco José Zabaleta.Consultado si piensan que los autores son de la comunidad, destacó que la inseguridad nos afecta a todos. "Estaba mirando por la televisión que habían robado en la misma cuadra del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde hay vigilancia y hay cámaras, es una realidad y tenemos que cuidarnos entre todos", afirmó aEl sacerdote opinó que el tema de los robos es complejo "no hay dudas que la educación y la cultura ayudan, pero hay gente con mucha educación y cultura que también roba y se dedica a esto".