Crimen de Alejandra Silva: Se entregó Facundo Siegfried

Facundo Siegfried se presentó voluntariamente en el Ministerio Público Fiscal. El 5 de febrero el sistema de monitoreo de tobilleras electrónicas, que depende del Servicio Penitenciario, detectó que el acusado de matar a Alejandra "Rucu" Silva había abandonado la vivienda en la que cumplía prisión domiciliaria. Desde ese momento, era intensamente buscado.Además, durante la madrugada se hizo un allanamiento en la casa de su padre, ya que se presumía que podría estar escondido, pero no lo hallaron. No obstante, le pidieron que convenza a su hijo de entregarse.Luego de hacerse presente en el Ministerio, llegó su abogado defensor José Iparraguirre. El imputado se entrevistó con el fiscal Badano y fue trasladado a la Alcaidía de Comisaría Quinta.El fiscal indicó aque este jueves se concretaría una audiencia en donde se definiría la prisión preventiva de Siegfried en la Unidad Penal Nº 1 hasta tanto se concrete el juicio por el crimen del que se lo acusa.Por su parte, Iparraguirre señaló a nuestro medio que "se hizo presente a las 9 en fiscalía. Quedó detenido porque rompió el acuerdo que se tenía de arresto domiciliario. Planteó que había sido amenazado, que se asustó y por eso se fue de la casa del padre, donde estaba viviendo. Volvió a insistir con su inocencia, indicando que no fue el autor de la muerte de Silva"."Se comunicó conmigo en distintas oportunidades mientras estaba prófugo expresando su intención de presentarse. Tomó la decisión y sabe que quedará detenido en la Unidad Penal", agregó.Asimismo, manifestó que "no me comentó qué hizo con la tobillera".