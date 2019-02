Se fugó Facundo Siegfried, el acusado de matar a "Rucu" Silva

Se fugó Facundo Siegfried. Se trata del joven acusado de matar a Alejandra Silva, conocida como Rucu, quien cumplió 28 años, la noche que encontró la muerte, presuntamente, a manos de quien sería su pareja, Facundo Siegfried. Se presume que el joven de 22 años le habría disparado en la cabeza y podría terminar con perpetua por el femicidio de Silva. El hecho se registró el 24 de septiembre, en una vivienda de calle Coronel Du Graty al final, en el barrio El Morro de Paraná.



A mediados del mes de enero, ya había sonado la alarma en el Centro de Monitoreo de las tobilleras electrónicas del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. El sistema indicaba que Facundo Siegfried había salido del radio perimetral permitido para el cumplimiento de la prisión domiciliaria. Por esto, los uniformados llamaron por teléfono y luego acudieron al domicilio de calle Zavalía sin número, en pleno barrio El Morro.



Al llegar, encontraron al joven de 22 años en una casa cercana a donde debía estar. Se trataba, según se explicó, de su vivienda construida en el mismo terreno donde hay otras más de la familia. Y argumentó que lo hizo para evitar que otros le usurparan la casa. Por esto, había pedido mudarse a este nuevo domicilio, en el cumplimiento de la medida cautelar. Había estado en el penal Días después del crimen, la Justicia decidió "mantener la imputación para Facundo Siegfried por homicidio agravado por el vínculo", se informó a Elonce.



Tres días después del crimen, el juez Eduardo Ruhl consideró que Facundo Siegfried, podría llegar a comprometer la investigación y el magistrado accedió al pedido del Ministerio Público Fiscal, representado en este caso por Pablo Zoff y Franco Bongiovani; para que Facundo Siegfried, al pedido de prisión preventiva por un período de 30 días que cumplió en la Unidad Penal Nº 1, de la capital entrerriana.



Ya en el mes de diciembre pasado, se dispuso que Facundo Siegfried, expareja y único detenido por el femicidio de Alejandra "Rucu" Silva en Paraná, fuera beneficiado con la prisión domiciliaria. El sospechoso permanecerá alojado en su casa de modo preventivo con una tobillera electrónica, hasta el momento del juicio. Búsqueda El fiscal Pablo Zoff, explicó a Elonce TV que "el 5 de febrero supimos a través del sistema de monitoreo de tobilleras electrónicas, que depende del Servicio Penitenciario, que Facundo Siegfried había abandonado la vivienda en la que cumplía prisión domiciliaria. De manera inmediata se le solicitó a la jueza Zilli que disponga la captura. Hemos mantenido comunicación con las áreas de Investigación que están abocadas a dar con el paradero. Estamos esperanzados de que en los próximos días lo vamos a encontrar".



Comentó que "para él se había solicitado la prisión preventiva efectiva en la Unidad Penal Nº 1 apenas ocurrió el hecho. Estuvo en esa condición hasta mitad de diciembre. Eso nos permitió a nosotros hacer una investigación de un modo más tranquilo porque la conflictividad en la zona donde fue el homicidio hizo complicadas las tareas, con testigos que no se animan a declarar. Fue un hecho que ocurrió un lunes a las 19 horas, con mucha gente en el barrio y sin embargo fue complicado que den su testimonio".



"En diciembre la Dra. Zilli entendió que ya era hora de morigerar esa prisión efectiva a una domiciliaria controlada con tobillera. Se dio a la fuga y ahora lo estamos buscando. Seguramente ha logrado sacarse la tobillera, no es sencillo pero no sabemos cómo lo hizo", agregó.



Resaltó que "venía dando indicios de buena conducta pero desconocemos por qué motivo decidió abandonar su lugar, donde debía permanecer. Cuando lo encuentren sostendremos que hasta que realice el juicio cumpla prisión preventiva efectiva en la Unidad Penal. Que haya violado el método de la tobillera seguramente influirá en la pena que solicitaremos".



"Lo que en el caso se discute es el contexto de relación. En un principio de las declaraciones de los testigos surgió que había violencia entre ellos pero no de género, no como preminencia del hombre sobre la mujer. Era mutuo. No obstante continuamos investigando si no hubo violencia en este sentido. No obstante, está completamente acreditado que ellos fueron pareja. Al ser ex pareja, por inciso 1º del Artículo 80, la pena que corresponde es perpetua", finalizó.



Según la Policía informó a Elonce, se lo busca principalmente por barrios El Morro y La Milagrosa, donde solía frecuentar. Además, dialogan con vecinos y familiares directos, aunque hasta el momento no han brindado datos precisos. Su madre y hermana aseguran que no tienen contacto con él. Creen que alguien lo cubre y le brinda asistencia en un domicilio. Elonce.com