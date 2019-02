Declaró la madrastra de Nahiara: el juez le dictó la prisión preventiva

Lescano "incurrió en muchas contradicciones"

La joven de 28 años, Yanina Soledad Lescano, declaró en la audiencia donde el juez de Garantías Elvio Garzón resolvió su situación procesal: la imputada permanecerá 57 días en la Unidad Penal Nº 6, donde cumplirá la prisión preventiva, mientras dure la investigación penal preparatoria.La mujer, de 28 años, relató con detalles como fue la noche en que Nahiara fue trasladada para ser atendida. Indicó que la relación con el padre de la niña cambió rotundamente cuando, la pequeña sufrió quemaduras de agua caliente en sus pies. "Desde el día que Nahiara se quemó, él empezó a cambiar. Estaba obsesionado por que se sane y no le queden marcas". Esta "obsesión" se debería a la intención de Cristo, de "vender" a la pequeña. "Él me tenía amenazada, me decía que iban a venir los gitanos y me iban a llevar a mi nena, porque por cómo estaba Nahiara marcada ya no les servía a ellos", continuó.detalló a Elonce TV que si bien "esta fue una audiencia de prisión preventiva", la imputada "decidió ejercer su defensa material, prestó declaración ante el Juez de Garantías y respondió preguntas de la Fiscalía, donde nosotros pudimos advertir contradicciones, no solo en sus propios dichos, sino también contradicciones con evidencias que fueron puestas a disposición del magistrados en el marco dela audiencia".Malvasio aseveró que "una comunicación telefónica se expuso ante el juez". En este sentido afirmó: "Es para que el juez pueda advertir la contradicción, la comunicación fue mantenida en el momento en que la niña que resultó víctima, fue hospitalizada", dijo.En el marco de esa conversación "la imputada le pregunta a Cristo, si no se había fugado del hospital, si no se había retirado. Momentos después de se dispuso la detención", expresó."Lescano manifestó ser víctima de violencia de género, aunque luego se rectificó, o se contradijo, como bien lo marcó la fiscalía, aduciendo que esta supuesta violencia de género comenzó a comienzos del mes de enero. A su vez dijo que eran víctimas de amenazas, ella y sus hijos, aunque no pudo explicitar en qué consistían esas amenazas", aportó el fiscal.