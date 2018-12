Romance en el penal: ¿Nahir de novia con el hijo de un narco?

El fiscal del Tribunal Oral Federal solicitó penas que van desde los 5 hasta los 14 años de prisión, más multas, el decomiso de vehículos y costas para los 22 imputados en el juicio por narcotráfico a la banda liderada por Gonzalo Caudana.Su hijo, Matías, también está implicado. El abogado defensor, Augusto Laferriere, explicó que en el juicio "contestó preguntas del Tribunal, la Fiscalía y la defensa, hizo una narración de todas y cada una de las pruebas que obraban como supuesta vinculación con una banda narcocriminal, entendemos que no hay elementos para acusarlo ni para condenarlo".Mientras se espera una definición, se conoció un hecho muy particular: el abogado presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal de Paraná para que Matías Caudana tenga acercamientos con la condenada por homicidio Nahir Galarza."En sus pases del penal de varones (UPI) a la UPVI (de mujeres), seguramente conoció a Nahir. Matías tenía el permiso por acercamiento familiar con esta señora que es la madre de Elbio Caudana", resaltó Lafferriere para aclarar: "En el escrito presentado, se pide el acercamiento para profundizar la relación de noviazgo", por lo que no se solicitó por el momento encuentros íntimos, tal como también permite la legislación de los privados de la libertad.Sobre el escrito, mencionó a UNO: "El tribunal deberá autorizar el acercamiento, el cual también deberá ser notificado al Tribunal de la Justicia de Gualeguaychú", que fue el que dispuso la prisión perpetua de la joven de 20 años, a quién encontró responsable del homicidio de Fernando Pastorizzo.Como se sabe, en la celda de mujeres conviven una penitenciaria de Concepción del Uruguay, procesada por ser parte de una banda narco; la funcionaria de la municipalidad de Paraná Griselda Bordeira y Nahir Galarza.Se hizo conocer que en la unidad penitenciaria de mujeres hay espacios compartidos para las visitas familiares tanto dentro de los pabellones, como en un patio. Se estila, que para los encuentros de matrimonios y noviazgos se los puedan autorizar para los días sábados y domingos en distintos horarios."No sé bien en qué circunstancias se conocieron Matías y Nahir, pero es seguro que se cruzaron en la cárcel de mujeres y es donde entablaron la amistad, y luego este inicio de la relación que ahora se busca reforzar", enfatizó el abogado defensor a UNO.