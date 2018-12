Caudana declaró por 30 minutos e hizo "cuestionamientos" a los procedimientos

Gonzalo Gastón Caudana; su hijo Matías; su pareja Rosalía Sánchez, Walter Miguel Ángel Ramírez; Natalia Soledad Bonasola; Juan Ramón Colliard; Jorge Alberto Rocha; Víctor Hugo Soiloz; Carlos Daniel Gómez; Sonia Edith Taborda; Norma Beatriz Osorio; Sandra Patricia Bernal; Celia María Toledo; Carina Marta Díaz: Patricia Liliana Leiva; Raúl Alberto Holotte; Juan José Martínez; Marcelo Julián Osuna; Alberto Enrique Osuna; Keila Solange Gutiérrez; Agustín Antonio Cabral; y Daián Jesús Matías Navarro

Policiales Reconstruyeron la ruta de la cocaína que Caudana compraba en Buenos Aires

Los acusados que están siendo enjuiciados son"Es su derecho de defensa, pero desde la Fiscalía tenemos otra postura. Consideramos que durante el juicio se acreditó que el procedimiento en el cual él se conducía junto a su pareja, fue correcto; que no hay dudas que él se transportaba con una importantísima cantidad de estupefacientes, más de 10 kilos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza. Creemos que los testigos civiles que vinieron a declarar, fueron claros y contundentes en decir cómo se encontró el estupefaciente, dónde estaba dentro del auto, asimismo entendemos que los policías federales que han declarado no han mentido, han dicho la verdad de lo sucedido", aseveró el fiscal. En el mismo sentido, dijo que los policías federales "dieron cuenta en forma puntillosa, uno de ellos, el primero que declaró lo hizo por más de cuatro horas".. ""."No sólo hubo este secuestro de estupefacientes en poder de Caudana, sino que él se dirigía a Concordia donde iba a entregar el cargamento, en el domicilio a dónde se dirigía se secuestró una cuantiosa suma de dinero, más de medio millón de pesos en el año 2016, lo que nos da la idea de la envergadura de la organización. Se secuestró también en ese lugar cocaína y armas, en un campo propiedad de Natalia Bonasola, se secuestraron más de ocho kilos de estupefacientes. Ella también ya ha sido condenada por narcotráfico. En esta causa además, Walter Ramírez, es otra persona condenada por narcotráfico, impartía las directivas desde la unidad penal en la que estaba detenido.", apuntó el fiscal.La escala penal "permite una pena superior a los seis años de prisión (tiempo en que Caudana ha estado detenido)", aseveró. No obstante, prefirió "no adelantar" la pena que solicitarán.