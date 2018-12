El cuerpo apareció esta mañana en la zona norte de la ciudad de Chajarí, más precisamente en la zona de Colonia Brambilla. Fuentes confiables le confirmaron que por estas horas, se trabaja en varios frentes para esclarecer el horrendo hecho.La víctima sería una mujer de unos cuarenta años y "está desfigurada" por lo que complica la identificación, publicóSi bien no hay ninguna información oficial se está investigando, y son muy pocas las informaciones que se pueden conocer por estas horas. Se desconoce la mecánica del crimen, aunque no se descarta un golpe mortal en la cabeza.La edad tampoco se pudo confirmar, aunque algunas fuentes ratifican que tendría unos 40 años, aunque aún no pudo ser identificada.