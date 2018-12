La institución educativa está ubicada en calle Prospero Bovino y Ricardo Rojas de Concordia.



El principio de incendio se produjo fuera del horario escolar y afortunadamente no hubo que lamentar heridos.



Las ordenanzas llamaron a los bomberos al notar que desde el kiosco había emanaciones de humo. Afortunadamente no hubo pérdidas importantes y no se afectó la estructura edilicia.



"Hay mucho humo. Tal vez el incendio se produjo por una falla eléctrica y gracias a Dios los estudiantes no estaban en la escuela", indica El Sol.