Suman dos las víctimas fatales por la tragedia vial registrada sobre Ruta 12

Sobre el fatal accidente

El tremendo choque registrado sobre Ruta Nacional 12, en el sur entrerriano, se cobró su segunda víctima. Se trata de la mujer de 71 años que viajaba en el mismo vehículo que la primera víctima fatal.Es que en la tarde de este sábado se produjo un violento choque entre dos vehículos, en la zona de la autovía de la ruta 12, en cercanías de Ceibas. Un auto Ford Fiesta Max despistó y se cruzó de mano, colisionando frontalmente contra una camioneta Ford EcoSport.Había sufrido un paro cardio-respiratorio en la Guardia hospitalaria, pero los médicos del Hospital, con técnicas de RCP, le salvaron la vida. Fue derivada a Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico muy reservado, donde finalmente no resistió y falleció a las 22.30 de la noche de este sábado.Por otra parte, la joven de 14 años que también viajaba en el Fiesta sólo recibió heridas leves y quedó internada, mientras que el conductor de 19 años resultó con fractura de tibia y peroné, y permanece internado en la sala de Cuidados Intermedios.El conductor de la camioneta Ford EcoSport, un hombre de 63 años, no recibió heridas de gravedad, pero igualmente quedó internado, mientras que una mujer de 58 años sufrió una herida grave en un miembro superior que demandó la amputación parcial de mano y se encuentra en el quirófano actualmente. El tercer ocupante, un joven del cual no trascendió la edad, sufrió fractura de tibia y peroné, y también quedó hospitalizado.En la tarde de este sábado se produjo un violento choque entre dos autos en la zona de la autovía de la ruta 12, en cercanías de Ceibas. Un auto despistó y se cruzó de mano, colisionando frontalmente con otro rodado. El saldo fue dos personas fallecidas y cinco heridos.Algunos testigos, informaron a personal policial que el conductor del Ford Fiesta, habría perdido el control del auto tras morder la banquina, lo que llevó a que se cruzara de mano e impactara de lleno con la camioneta Ford Eco Spor dominio colocado NAS 633, la que transitaba en el sentido norte-sur.