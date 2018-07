Así entrenan a los perros antinarcóticos de la policía de Entre Ríos

Video: Perros antidroga: Así entrenan a los canes de la policía de Entre Ríos

Búsqueda de personas y seguridad

Video: El entrenamiento de la División canina de la Policía de Entre Ríos

En un procedimiento realizado el fin de semana por la Dirección de Prevención y Seguridad Vial en el puesto caminero Paso Telégrafo (departamento La Paz) ubicado en el kilómetro 646 de la ruta nacional 12, Lola y Numa las perras antinarcóticos de la policía entrerriana marcaron la presencia de droga en dos automóviles.En declaraciones a, el Comisario Principal Fabián Olivera, Jefe de Operaciones de Toxicología y encargado de la Canina, contó cómo es el entrenamiento de los canes que se utilizan para el hallazgo de estupefacientes en los distintos puestos camineros."La Dirección de Toxicología cuenta con dos perros detectores de narcóticos y cada una de las 17 delegaciones cuenta con un can, también hay en los puestos camineros que se suman a las tareas en los puestos fronterizos", indicó.Si bien señaló que no hay una raza específica, "el labrador es la más común. Mientras no sean agresivos se pueden entrenar".En tal sentido, contó que "el entrenamiento es en juego. Se lo entrena con un manguito de toalla impregnado con un pseudo de marihuana o cocaína, que es un material similar al olor de los estupefacientes. EllosMirá el informe completo:Por su parte, el Oficial Principal Roberto Heinze, Jefe de la Sección Canes de la División Montada y Canes de la Policía de Entre Ríos, explicó cómo se realiza el trabajo con los perros dedicados a la seguridad y búsqueda de personas.